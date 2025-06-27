''Я бы никогда не доверил ребенка такому учителю''. Кто такие НМТ-туристы и почему их сравнивают с мародерами

Заместитель директора Ивано-Франковского регионального центра оценивания качества образования (ИФРЦОКО) Иван Любинец рассказал, что в 2025 году национальный мультипредметный тест (НМТ) сдавало много "НМТ-туристов". По его словам, это взрослые, которые проходили экзамен не для поступления, а чтобы похвастаться высокими баллами, или "проверить систему".

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В интервью интернет-изданию "Галичина" чиновник отметил, что значительное количество из таких "НМТ-туристов" – это репетиторы и учителя. Он отметил, что такие педагоги используют полученные на экзамене 200 баллов как рекламу своих услуг. Однако, по мнению Любинца доверять таким преподавателям детей не стоит.

"Я бы никогда не доверил ребенка такому репетитору. Педагог должен хвастаться результатами своих учеников, а не собственными. Не каждый учитель, который набрал 200 баллов, сможет научить других на 200. Можете воспринимать это как антирекламу, но не доверяйте репетиторам, которые хвастаются только своими баллами, потому что им нечем больше похвастаться", – сказал заместитель директора ИФРЦОКО.

Он отметил, что такие "НМТ-туристы" наносят значительный ущерб государству, поэтому их участие можно приравнять к мародерству во время войны. Так, из-за них растет количество участников экзамена, поэтому приходится увеличивать количество дней тестирования, аудиторий и привлекать инструкторов. По словам Лубинца, подготовка к экзамену превращается в марафон и истощает персонал.

К тому же, это искажает результаты НМТ, ведь среди 200-бальников оказываются взрослые, которые имеют несколько высших образований и пришли проверить свои результаты или получить контент для соцсетей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили сделать НМТ платным для некоторых поступающих.

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