'Мы не справились с 6-летним ребенком'. Директор частной школы из Броваров признался, почему отчислил первоклассника

Борьба с буллингом в школе не всегда бывает успешной – иногда ситуации доходят до радикальных решений. Об этом на собственном опыте рассказал директор частной школы из Броваров Киевской области Александр Бондаренко, объяснив, как именно в его заведении реагируют на конфликты между учениками и почему в отдельных случаях вынуждены отчислять детей.

Видео дня

О случае из собственной педагогической практики педагог рассказал на подкасте психолога Ирины Ставицкой. Сначала он объяснил, как в его учебном заведении различают конфликты и буллинг и по каким алгоритмам борются с ними.

"Буллинг, то есть травля, это систематическое и к одному и тому же ребенку", – подчеркнул Бондаренко. И пояснил, что в случае конфликтов в его школе сначала к процессу привлекают учителей, которые работают с детьми индивидуально, а также обсуждают ситуации в коллективе. "Сначала учителя работают с этими двумя учениками, затем на утреннем колле обсуждают, что могло случиться то или иное", – рассказал директор.

Отдельную роль, по его словам, играет работа с родителями и психологами. В школе пытаются объяснять причины поведения детей и искать решение вместе с семьями. "Любой такой импульс ребенка – это крик о помощи", – подчеркнул он.

По словам Бондаренко, часто агрессия является сигналом об эмоциональных трудностях или дефиците внимания, поэтому в таких случаях подключают психологов. Если ситуацию удается удержать в рамках словесного конфликта, школа работает с ней без радикальных шагов. В то же время Бондаренко признал: если дело доходит до физического насилия, решения становятся жестче. "Только происходит избиение, мы сразу отчисляем", – заявил он. По его словам, частные школы имеют больше возможностей для таких решений, чем государственные учреждения.

Самым сложным случаем в своей практике педагог назвал отчисление первоклассника. "Один из самых сложных этапов отчисления – это у меня было отчисление первоклассника. Представляете, шестилетнего ребенка, с которым мы просто не справились", – поделился директор. По его словам, в течение двух месяцев с мальчиком работали учителя, психологи и родители, однако поведение оставалось опасным для других детей. "Этот мальчик бил детей, толкал головой о стену, пальцем в глаз, душил и так далее", – уточнил он.

Директор объяснил, что решение об отчислении принимали, учитывая безопасность других учеников. "Ну, кто-то, кто завтра будет жертвой этого мальчика", – отметил он, добавив, что даже если ребенок со временем изменится, до этого момента он может физически травмировать других. Именно поэтому, по его словам, в случае с тем мальчиком пришлось пойти на непопулярный шаг.

В то же время Бондаренко признал, что такие решения даются непросто – как из-за давления родителей, так и из-за внутренних сомнений. "И самое сложное, когда родители давят. Ну, дайте нам еще один шанс", – рассказал он. И пожаловался, что в таких ситуациях приходится выглядеть "монстром".

Директор также отметил, что школа не снимает с себя ответственности за такие случаи. "Я родителям откровенно говорю: "Мы не справились", – отметил он. При этом семьям детей с проблемным поведением педагог посоветовал обращаться к специалистам, в частности к инклюзивно-ресурсным центрам, которые могут помочь определить дальнейшую стратегию работы с ребенком.

По словам Бондаренко, даже в сложных условиях – в частности во время войны – школы должны искать баланс между поддержкой детей и безопасностью коллектива. И хотя отчисление остается крайней мерой, иногда, по его словам, другого выхода просто нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!