''Мы ограничиваем своих детей''. Педагог объяснил, почему в малых селах должны учиться только ученики 1-4 классов

Педагог и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин уверяет, что в маленьких селах должны учиться только ученики 1-4 классов. Ведь им можно обеспечить достаточное качество образования и в небольших школах. В то же время ученикам средней и старшей школы должны преподавать больше дисциплин, а не все учебные заведения обеспечены достаточным количеством учителей-предметников.

Чиновник говорит, что во многих местностях не хватает отдельных педагогов, поэтому уроки вместо них проводят работники, которые преподают совсем другие дисциплины. Таким образом, ограничивается доступ к образованию школьников, которые могли бы посещать большие школы в соседних селах. Об этом Колебошин рассказал в эфире Украинского радио.

"Мы ограничиваем своих детей. И когда говорят: "Куда ему нужно ехать, пусть сидит зато у дома". Эта логика очень хорошо работает для 1-4 классов. Действительно, это маленькие дети и им можно обеспечить достаточное качество образования даже в небольших школах. Если село немного больше, то 1-9 можно. Но если мы говорим о старшей профильной, то здесь начинаются проблемы. Потому что небольшая школа, скорее всего, не обеспечит достаточное качество для ребенка", – отмечает педагог.

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Он замечает, что существует около тысячи школ в Украине, в которых обучается не более 50 детей. По его словам, это невыгодно и экономически, когда нужно содержать значительное количество учителей на малое количество школьников. Кроме того, коллектив педагогов не может обеспечить качественное образование для всех учеников.

"У нас есть куча школ в стране, под тысячу, в которых около 50 детей. На всю школу. То есть это меньше 5 детей на класс, на параллель. Понимаете? Это ни про какое качество. Это экономически невыгодно абсолютно, потому что нужно содержать и здание этой школы, и нужно коллектив содержать на такое маленькое количество. Более того, если в коллективе один учитель уходит, ну, например, пошел учитель химии. А ты не можешь физически в радиусе 30 км найти учителя химии, потому что их здесь просто нет", – говорит Колебошин.

Он добавил, что подтверждением низкого уровня качества образования в селах также есть и исследования. В частности, последнее из них – PISA-2022 показало, что школьники из сельских местностей значительно отстают в знаниях от своих сверстников из города.

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