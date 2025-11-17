'Мы позвонили Лине Костенко!' Основатель EdEra рассказал невероятную историю из 9 класса, которая поразила учительницу и детей

Основатель студии онлайн-образования EdЕra и физик Илья Филиппов рассказал, как он в 9 классе позвонил писательнице Лине Костенко, чтобы поздравить ее с днем рождения. По его словам, учительница украинского языка и литературы была страстной поклонницей творчества поэтессы, однако не верила, что она возьмет трубку.

В подкасте "Что по образованию" Филиппов поделился, что уговорил учительницу позвонить писательнице, ведь педагог говорила, что автор произведений никогда не берет трубку и не дает интервью. Поэтому они всем классом пошли в библиотеку и позвонили Костенко, которая на удивление ответила.

"Девятый класс. Наша невероятная учительница украинского языка и литературы, которая мне привила любовь к украинскому языку и литературе. Эта невероятная учительница, она обожала Лину Костенко. И у нас был урок, во время которого был день рождения Лины Костенко, 13 марта. И на уроке мы узнаем, что день рождения Лины Костенко. И учительница говорит о том, что она никогда не берет трубку, не дает интервью. Я говорю: "Да пошли и позвоним". Мы все пошли в библиотеку, всем классом. И мы набираем, все стоят в библиотеке, она берет трубку, и я говорю: "Поздравляю, я ученик девятого класса, моя учительница очень любит вас и хотела поздравить с днем рождения. Мы всем классом сидим в библиотеке", – делится Филиппов.

По его словам, Лина Костенко внимательно выслушала поздравления и пожелания в свой день рождения. Кроме того, пообщалась с Филипповым и передала привет его одноклассникам и учительнице. Основатель студии онлайн-образования отметил, что этот случай поразил и педагога, и детей. На этом примере он посоветовал разрушать стереотипы, ведь они не всегда работают.

