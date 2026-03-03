'Мы ракеты остановим руками...' Песня для первоклассников на праздник Букваря смутила сеть

В сети возникло бурное обсуждение песни, которую предложили выучить первоклассникам на праздник Букваря. Дело в том, что в ней поется о войне и то, что дети лишены радости детства, а ракеты останавливают руками.

Об этом в своем посте в социальной сети Threads написала пользователь Ольга Кучеренко. Она поинтересовалась мнением других по поводу такой песни. Большинство в ответ пишут о том, что это совершенно не детская песня и не понятно, зачем выбирать такой репертуар на праздник.

"Это ужас, нельзя так. Для первоклашек лучше подобрать что-то про укрытие и не в контексте "мы все умрем", "Не хотела бы я, чтобы мой ребенок это пел", – пишут в комментариях.

Одна из пользовательниц в комментариях написала, что она работала учителем музыки в начальных классах, и эту песню украинской певицы Натальи Май "Дитячими долонями" действительно часто сейчас используют на школьных праздниках. Однако по ее мнению, она совсем не подходит для первоклассников и, если родителям не нравится, то можно обсудить это с учителем и попросить заменить песню.

Позже автор уточнила, что родители поговорили с учителем и песня была заменена на другую.

"Вопрос в нашем классе решили спокойно-демократически: проголосовали в чате родителей, поговорили с учителем и песню заменили. Для меня это о грани между патриотизмом и психологической безопасностью детей 6-7лет", – написала она.

