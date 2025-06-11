''Мы учимся жить, а не выживать''. Сеть тронуло обращение преподавательницы к старшеклассникам, которые не сдали НМТ

Украинский преподаватель и психолог Наталья Сиротич обратилась к старшеклассникам, которые не сдали национальный мультипредметный тест в 2025 году и растрогала сеть своими словами. Педагог заверила, что все дети достойны и достойны любви просто так и имеют право на "план Б", если провалили вступительный экзамен. По ее словам, это здравый смысл и когда-то выпускники будут иметь отличные от нынешних образование и будущее.

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Сообщение Сиротич в Facebook появилось после масштабной атаки на Киев в ночь на 10 июня. Его облюбовали более 11 тысяч пользователей соцсети. Психолог отметила, что люди, которые ежегодно усложняют НМТ в то время, когда ситуация с полномасштабной войной не улучшается, точно не эксперты.

"Мне хочется обнять всех старшеклассников и каждому из них сказать: "Ты достоин и достоин любви просто так. Ты Божье сокровище и бриллиант, безусловно Им любимый. Ты имеешь право на "план Б", если "план А" по сдаче УМТ провалился. Это даже не о твоем праве, а о твоем здравом смысле – иметь тот "план Б". Потому что люди, которые усложняют УМТ ежегодно, в те времена, когда усложняется война, точно не эксперты и точно очень случайные люди в нашем образовании. Когда-то ты их заменишь. Когда-то у тебя будет другое образование, другое будущее, другое видение этого будущего. А сегодня я горжусь тем, что все же под утро ты хоть немного заснул", – написала преподавательница.

"А еще обнимаю родителей старшеклассников и очень прошу вас задавать вашим детям сейчас абсолютно не интеллектуальные вопросы вроде: "Какой чай тебе сделать, сердечко?" Это сообщение это просто еще одно сообщение-рефлексия не с советами и не с экспертными рекомендациями. Потому что пока экспертов нет ни среди родителей, ни среди специалистов. Экспертов по выживанию в этой войне, имею в виду. Мы только каждый день учимся не выживать, а жить", – добавила она.

Педагог также отметила, что сейчас много разных детей. Некоторые из них истощены до предела, ведь хотят поступить на бюджет и рвут собой из последних сил. Другие тотально равнодушны, однако им поставили нереальную планку, поэтому они решили игнорировать все остальное. Ученики, которые не сдали математику, среди которых много талантливых, однако для них дорога в университет в этом году закрыта.

"Такие дети пойдут работать куда-то или пролежат год в телефоне. Может и продолжат быть творческими, но не факт. Потому что то, как они мне сообщают, что "не справились с математикой", слушать невозможно. Звучат полностью разочарованными в себе, и я едва нахожу слово или взгляд, которые их поднимут из состояния дна, и помогут понять, что знание или незнание математики не определяет их как личность, которая стоит или не стоит любви", – пишет Сиротич.

Она отмечает, что наши дети сообразительные, смелые в своих высказываниях и искренние в чувствах. Украинцы согласились с психологом и поблагодарили за ее поддержку детей в такое сложное для них время.

"Для чего ребенку, который идет учиться на филолога забивать голову сдачей математики. Мне скоро 39 и до сих пор не пригодилось "сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы". Наши суперсильные дети в этих условиях еще и учатся".

"Спасибо Вам за это сообщение! Сегодня мой ребенок сдавал НМТ... Мой творческий ребенок... Она сдала математику лучше, чем мы того ожидали, да, готовились. Но я думаю еще потому, что я ей смогла донести, что всегда есть "план Б" и периодически спрашивала "какой сделать тебе чай", а еще, что несмотря ни на что мы очень ее любим".

"Необходимо вернуться к профессиональной сдаче ВНО. Нельзя выпускников ставить под одну планку. Действительно, одному дается математика, а второму - языки, естественные науки. Пусть дети имеют равный шанс сделать свой выбор".

"Болит... За детей, за молодежь, за страну... Имею филологическое образование, режиссерское и была счастлива, когда знала точно, что математику не буду сдавать! А вот в аспирантуре по психологии столкнулась с формулами и расчетами! Ужасно, когда убивают мечту".

"Поэтому НМТ по математике просто не уместно для всех".

"Это издевательство над детьми... Поедут за границу даже те, кто не планировал изначально"

"Сообщение очень актуально и большое спасибо за освещение его и объяснение".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Иванна Коберник поддержала учеников, которые не сдали НМТ по математике.

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