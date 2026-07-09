'Мы уже проходили через это в 90-е. Город не выдержит повторения!' В Одессе назревает катастрофическая ситуация с детскими садами

В Одессе назревает катастрофическая ситуация с детскими садами. Так, до начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось 30 тысяч дошкольников, из которых 10 тысяч стояли в очереди в детский сад. Сейчас в городе 10 тысяч детей дошкольного возраста и лишь до трех тысяч – в очереди.

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Об этом отметила общественная деятельница и бывшая глава Департамента образования Одессы Елена Буйневич. Она считает, что даже после того, как часть детей вернется домой, детские сады все равно будут пустовать некоторое время. Бывшая чиновница подчеркивает, что это касается не только Одессы, но и других городов.

"Мы это уже переживали. В 90-е. Одесса тогда лишилась более 90 дошкольных учреждений. Именно это привело к нехватке мест. Повторения наш город не выдержит. И речь идет не только об Одессе. Должна быть разработана государственная программа по сохранению учреждений дошкольного образования. Наше профильное министерство и комитет Верховной Рады должны обратить на это внимание. Местные программы подтянутся. Или учредители должны позаботиться о сохранении сети", — написала Буйневич.

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Она добавила, что Полтава вернулась к проекту размещения начальных школ в детских садах, чтобы не допустить потери учебных заведений.

Напомним, в селе Самакова на Буковине в конце прошлого года начал работу детский сад, который посещают 15 воспитанников. Идея его создания возникла у родителей, которым приходилось ежедневно преодолевать 10 километров, чтобы довезти детей до ближайшего учебного заведения. Некоторые из малышей вообще были вынуждены оставаться дома, ведь никак не могли добраться до детского сада.

Открыли дошкольное подразделение при филиале Самаковской гимназии, предварительно проведя ремонт в здании пансионата, где раньше жили школьники. Этим проектом в общине хотели показать, что инициировать изменения могут не только на государственном уровне. Об этом рассказал глава общины Алексей Скрипчук. По его словам, даже небольшая община при ограниченных ресурсах способна создавать новые возможности для детей.

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