'Мы в -25 ходили, и ничего – живы!' Стоит ли водить детей в школу в мороз: украинцы устроили бурную дискуссию

Мама украинского школьника Юлия Ульченко вызвала дискуссию в сети из-за проблемы посещения детьми учебных заведений во время морозов. В частности, женщина отметила, что в -21°С она повела сына в школу, однако 20 учеников не пришло на уроки.

В заметке в Threads она подчеркнула, что сама ходила на занятия, когда на улице было 25 градусов мороза, надевая теплые носки и шапку. По мнению мамы мальчика, пусть дети лучше учатся, даже несмотря на погодные условия, чем будут сидеть весь день в телефоне.

"-21°С, понедельник. Я веду сына в школу. В чате класса – минус 20 детей. В классе всего 27 учеников. Ну реально? Потому что? Потому что мороз? Мы в -25 ходили, и ничего – живы. Термос, шапка, теплые носки – и вперед. Мы же как-то выжили. Пусть ребенок лучше поучится, чем весь день в телефоне. Интересно, я одна такая смелая или еще есть "морозостойкие"? А вы своих отправили или оставили дома?" – написала женщина.

По ее словам, если бы в Бельгии, где они находились три года, в школу не пришло такое количество учеников, то полиция бы писала жалобы, составляла протоколы и выписывала штрафы, ведь родители лишают детей права на образование.

"Сын пришел аж один из 27 учеников. Я представляю, чтобы это в Бельгии (мы там жили 3 года) весь класс не пришел просто в школу. То уже бы полиция писала на всех жалобы и составляла протокол и выписывала штраф, что родители лишают право на образование ребенка и штраф был бы около 250 €", – написала Ульченко.

Мнения мам школьников разделились. Некоторые согласились с такой позицией, а кто-то говорил, что если в школе отсутствует отопление и низкая температура в классах, то не следует идти на уроки, ведь это не про смелость. В то же время родители должны сами решать, стоит ли отправлять детей в школу, учитывая погодные условия и температуру в самом заведении. Кроме того, многие отмечали, что современные дети переживают не только морозы, но и учатся в условиях полномасштабной войны.

"Вопрос не о телефоне или температуре на улице – если в школе отсутствует отопление, то отпускать ребенка в такую школу – нонсенс. Вот и все! И "смелость" здесь ни при чем!"

"Я учительница и я осуждаю. Но если без шуток то с одной стороны хочется дистанционное, чтобы не выходить лишний раз на улицу, тем более что у меня еще по расписанию прогулка с детьми, но у нас в школе не выключают свет, есть вода, отопление работает дай бог, детей кормят, то я полностью понимаю чего родители не хотят чтобы дети дома сидели".

"Мы собирались вести ребенка сегодня в школу. Встали, одевались. И тут учитель написала что в классе +8 градусов. +8! Извините, но это слишком. Остались дома".

"Когда мы ходили в школу при таких температурах? Всегда было, что при -20 дети остаются дома. Другое дело, что такая температура была раз в 5-летку".

"У всех разные ситуации же. В нашей школе сегодня будет гораздо теплее, чем дома. Потому что света нет и все на электричестве. То каждый решает как ему удобно и правильно именно для них".

