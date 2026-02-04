Температура упала до 2°С, родителям говорят приносить грелки: журналист сообщил о критической ситуации в одном из детсадов Киева

Украинский журналист Денис Казанский сообщил о критической ситуации в детском саду №691 города Киева, где температура в помещении опустилась до 2°С. Учебное заведение продолжает работать, а родителям говорят приносить грелки.

Об этом Казанский написал в заметке в Facebook. По его словам, ситуацию можно было бы исправить благодаря альтернативным источникам отопления. Однако учебные заведения не готовы к подобным условиям.

"Температура в детском саду 691 на левом берегу. В соседних садиках и школах такая же ситуация. Сады продолжают работать и при таких условиях, родителям говорят приносить грелки. Обогреть такие заведения сейчас возможно было бы мобильными котельными или твердотопливными котлами. Это не стоит больших денег, в столице они точно есть. На крайний случай, можно было бы попросить помощи у партнеров. Но как-то так получилось, что за четыре года войны столица оказалась не готовой к войне", – написал журналист и добавил фото термометра.

Напомним, украинская мама Наталья Мартынюк обратилась к другим родителям с просьбой поделиться опытом, кормят ли их детей в детском саду во время отключения света. По словам женщины, в их учебном заведении в случае отсутствия электроэнергии дети не питаются. Пользователи сети рассказали о том, как происходит обучение в дошкольных учреждениях, которые посещают их дети.

Так, значительное количество родителей указали, что детей обеспечивают питанием, однако для этого нужно подстраиваться под графики подачи электроэнергии. Некоторые указывал, что в учреждениях есть генераторы, однако их хватает только на свет, ведь горючего нет в достаточном количестве.

В то же время некоторые родители забили тревогу, ведь их дети остаются без питания и тепла. Так, в частности, одна из мам рассказала, что воспитатели написали утром, чтобы дошкольников покормили дома, ведь нет света. Еще в одном из дошкольных учреждений родители шокированы тем, что во время тревоги и отсутствия света дети вынуждены сидеть в укрытии в полной темноте.

