'Покормите детей дома'. Украинцы забили тревогу из-за условий в детсадах, где в укрытиях нет света, а температура в помещении составляет 13°

Украинская мама Наталья Мартынюк обратилась к другим родителям с просьбой поделиться опытом, кормят ли их детей в детском саду при отключении света. По словам женщины, в их учебном заведении в случае отсутствия электроэнергии дети не питаются.

Об этом Мартынюк написала в одной из групп в Facebook. В комментариях под заметкой пользователи соцсети рассказали о том, как происходит обучение в дошкольных учреждениях, которые посещают их дети. Так, значительное количество родителей указали, что детей обеспечивают питанием, однако для этого нужно подстраиваться под графики подачи электроэнергии. Некоторые указывал, что в учреждениях есть генераторы, однако их хватает только на свет, ведь горючего нет в достаточном количестве.

"Деснянский район, свет есть или нет, а питанием детей обеспечивают полноценным. Подстраиваются и готовят".

"У нас есть генераторы, но с горючим – загадка. Оно выписывается, но мало. Генераторы куплены за государственные средства, но с нарушением тендера. В результате никто не наказан, с горючим проблемы, большинство времени они не используются".

"Днепровский район, генератора нет, закупили фонари чтобы не сидели в темноте, а на кухне есть плита на газу, поэтому питанием обеспечивают".

В то же время, некоторые родители забили тревогу, ведь их дети остаются без питания и тепла. Так, в частности, одна из мам Ольга рассказала, что воспитатели написали утром, чтобы дошкольников покормили дома, ведь нет света. Однако как будет происходить дальнейшее пребывание детей в саду – неизвестно. Об этом информирует ТСН.

"На выходных в саду работал генератор, но он был собственностью ремонтной бригады. В самом саду генератора нет! И уже даже не смешно, а почему его нет? Пишут воспитатели с самого утра: покормите детей, потому что нет света. Это не проблема покормить. А дальше как? Как целый день? Для родителей, которые работают – это уже большая проблема".

Еще в одном из дошкольных учреждений родители шокированы тем, что во время тревоги и отсутствия света, дети вынуждены сидеть в укрытии в полной темноте.

"Генератор есть, но не работает. Потому что будто нет возможности подключить в систему, нет человека с нужным образованием и разрядом. Фактически такая ситуация все время, что ходим в садик, – 1,5 года. Напрямую спрашивали – что можно сделать. Воспитатели честно говорят, что делают все возможное, чтобы было комфортно и это так и есть. Но в укрытии без света – это не просто печаль, это трэш".

В то же время в Броварах учебные заведения обеспечены генераторами и все работают по обычному расписанию.

"Бровары. Все учебные заведения обеспечены генераторами, сразу включаются автоматически при отсутствии света. Родители на топливо не сдают средства. Дочь ходит в садик, а я работаю в школе, поэтому знаю стопроцентно".

Реакция властей

Столичная мэрия уверяет, что обеспечением садов генераторами занимаются районные государственные администрации. Город может только давать советы районным управленцам, поэтому необходимо разбираться в каждом конкретном случае.

По информации управлений образования для организации образовательного процесса источниками бесперебойного питания во время плановых/экстренных отключений обеспечено 677 учебных заведений(292 учреждения дошкольного образования, 385 учреждений общего среднего образования).

35 учебным заведениям города Киева предоставлено генераторы общей мощностью около 4 МВт, среди которых: 9 учреждений дошкольного образования, 25 учреждений общего среднего образования и 1 заведение профессионального предвысшего образования.

По словам заместителя директора Департамента образования и науки КГГА Ильи Пасько, во время отключений должны применяться альтернативные схемы приготовления пищи или ее подачи.

"Организация питания детей осуществляется в соответствии с постановлениями Кабмина № 305 от 24 марта 2021 года и № 1280 от 08 октября 2025 года, которые определяют порядок питания в учреждениях дошкольного образования. В случае отключений электроэнергии применяются альтернативные схемы приготовления или подачи пищи, что позволяет обеспечить детей полноценным и безопасным питанием", – отметил Пасько.

Сложная ситуация произошла и в детском саду в Дубно Ривненской области, сообщает Суспільне. Там родители обратились в местный совет из-за отсутствия отопления в заведении. По их словам, дети находятся в помещениях с температурой около 13°. Одна из мам поделилась, что дошкольников даже не оставляют на дневной сон, ведь кровати холодные.

"Дети сидят в холодном помещении, температура 13°, не больше. Мой ребенок до обеда, даже спать не буду оставлять: кровати холодные, там холодно. Это хорошо, что я не работаю, а есть в группе родители, которые оба работают. И они не имеют, где девать детей, и вынуждены их отправить в холод", – говорит женщина.

Как выяснилось, в учебном заведении просрочен договор с газовой компанией, ведь это единственный садик, который отапливается газом. Администрация отмечает, что пытались исправить ситуацию с помощью обогревателей, однако их мощности не хватает, а также они перегружают сеть и вызывают короткие замыкания.

Во время встречи с родителями городской голова дал поручение возобновить подачу тепла в сад, несмотря на отсутствие договора. Руководитель коммунального предприятия отметил, что это решение не соответствует законным процедурам и он надеется на скорейшее проведение сессии, чтобы урегулировать ситуацию официально. Когда городской совет примет решение об официальном восстановлении теплоснабжения – пока неизвестно.

