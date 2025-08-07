''Другие уже сдали!'' Как реагировать, если в детском саду предлагают платные услуги

Кабинет Министров Украины недавно принял новый перечень платных услуг в коммунальных и государственных учреждениях дошкольного и среднего общего образования. Таким образом, с 1 сентября школы и детсады могут предоставлять платные услуги. А именно создавать группы продленного дня, круглосуточное пребывание в детском саду, специализированные программы и тому подобное.

Основательница общественной организации "Родители SOS" и юрист Елена Парфенова дала разъяснения в издании Зеркало недели, что делать родителям, если им предлагают заплатить за какие-то образовательные услуги. В случае давления или попадания ребенка в неравные условия правовед советует обращаться к руководству учреждения, департаменту образования или образовательному омбудсмену.

Также Парфенова советует родителям спросить могут ли они отказаться от определенной платной услуги, узнать кто предоставляет услуги и что входит в их стоимость, спросить есть ли официальное оформление услуги и что будет, если за нее не заплатить.

Напомним, в детсадах к факультативам и мероприятиям во время праздников или каникул добавили еще питание, пользование образовательными материалами. Тогда как в школах могут еще и проводить экзамены для признания неформального образования.

Все эти услуги должны предоставляться добровольно, прозрачно и только с согласия родителей, отметила Парфенова. По ее словам, преимуществами нововведения становится возможность школ работать официально в тех направлениях, которые ранее находились в тени. Так, например, репетиторство и подготовительные курсы можно будет проводить легально с заключением договоров, налогообложением и ответственностью.

Кроме того, это удобно для родителей, ведь если школа организует дополнительные занятия, это экономит время и логистику. Также важно признание неформального образования для детей, находящихся за рубежом. Ведь их обучение могут официально засчитать без необходимости повторно проходить те же предметы.

