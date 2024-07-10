''Мы живые люди!'' Заслуженный учитель Украины назвал электронные журналы серьезным вызовом для педагогов в 2024-2025 учебном году

Несмотря на то, что электронный журнал – прогрессивный инструмент, который решает много проблем в жизни учителей, все же он может стать вызовом для педагогов в 2024-2025 учебном году из-за определенных ситуаций. В частности, на ведение документации влияет наличие электроэнергии, скорость интернета, требования администрации, ведение записей в собственном блокноте, чтобы в случае утери информации с сервера ее восстановить.

Заслуженный учитель Украины Василий Дьяков в интервью Оsvita.ua отмечает, что эти факторы вместе могут вызвать стресс у работников образования. Он подчеркивает, что педагоги – живые люди и им нужно находить возможности отвлекаться от проблем.

По словам Дьякова, полномасштабная война России против Украины также истощает учителей. И если в 2022-2024 годах ведение электронных журналов приводило к получению опыта, то в 2025-м их усилия могут оказаться не актуальными из-за изменения обстоятельств.

"Сейчас широкомасштабная война на истощение. Тот суперовый опыт ведения электронных журналов, который был в 2022–2024 годах, с приложением педагогами сверхусилий может быть не актуален в этом году из-за постоянно меняющихся обстоятельств. Так, нам, педагогам, нужно оптимистично относиться к проблемам, находить способы, которые отвлекали бы от них. Мы живые люди", – говорит работник образования.

Он добавляет, что значительное количество учителей могут приспосабливаться к разным условиям и будут выполнять свои обязанности даже при вреде здоровью, ведь это необходимость. Поэтому педагоги будут искать возможности работать в учебных заведениях как "Пунктах несокрушимости" с круглосуточным пребыванием, ведь там будет все нужное для их работы. Однако, по словам Дьякова, здоровье – исчерпывающий ресурс, который не всегда можно восстановить.

"Перед глазами стоит мем, долго бывший в соцсетях. В нем изображен многоэтажный дом, в котором ночью светится одно окно. Это квартира, где учитель заполняет электронный журнал", – пишет педагог.

Заслуженный учитель отмечает, что такой сценарий наиболее пессимистичен и не хочется верить, что именно таким он и будет. Но на всех уровнях нужно готовиться к условиям, которые могут возникнуть в таком случае.

"Военные всегда при подготовке к военным операциям рассматривают пессимистический сценарий, чтобы знать, как действовать во время его течения", – добавляет Дьяков.

Он объясняет, что война на истощение требует от государства поиска баланса между требованиями и возможностями реализовать их на местах. При этом следует учитывать динамику физического и психического здоровья тех, кто будет выполнять эти требования.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что почти все волынские школы перешли на электронные журналы.

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