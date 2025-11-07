На Буковине нашли школу, где в 4 классе учится всего один ребенок. Фото, видео

В селе Хлевище Черновицкой области учится 39 детей в местной школе. Третьего класса в учебном заведении нет, а в четвертом учится только одна ученица, которая переехала из Запорожской области. Для девочки отдельно проводят уроки и она учится по индивидуальному графику.

Сама школа считается малокомплектной и могла бы потерять образовательную субвенцию. Чтобы этого не случилось, ее превратили в филиал опорного учреждения. Однако есть и недостатки, ведь учителя имеют меньшую надбавку и преподают по несколько предметов, информирует Суспільне.

В 8 классе учится пять детей, а получать образование можно до 9-го. В классах, где учится менее пяти школьников, организована индивидуальная форма обучения – дети, как обычно ходят в школу, но получают меньшую нагрузку. Больше всего детей во втором классе – их десять.

Количество педагогов в школе зависит от количества детей. Так учитель географии преподает еще и основы здоровья, учитель химии – физику, учитель математики – информатику, а учитель украинского языка – зарубежную литературу. Каждый из школьных преподавателей проходит переподготовку и имеет сертификаты, чтобы читать предметы на должном уровне.

Сейчас в школе есть 11 учителей и четверо работников техперсонала. Пока не закрыты вакансии медсестры и практического психолога. В этом году – пятеро первоклассников, в следующем их ожидают шестеро, через год – 11 детей, а дальше их количество будет уменьшаться, отмечает староста села Арина Стефанюк.

Помещение школы рассчитано на 90 детей. Также в заведении есть печное отопление, с помощью которого можно не зависеть от котельных. А также библиотека и укрытие, которое обустроили в первые дни полномасштабного вторжения.

