На Черкасчине школьников отправили носить тыквы с поля вместо уроков труда

В школе в селе Великая Севастьяновка Черкасской области шестиклассников на двух уроках труда подряд заставили переносить тыквы с огорода. Мать одного из школьников заявила, что это эксплуатация детского труда, а учителя даже не сообщили заранее, чтобы дети взяли с собой сменную одежду и головные уборы.

На методы учебы жительница Черкасс Наталия Мацикура пожаловалась образовательному омбудсмену. Сергей Горбачев в свою очередь подтвердил: если в учебной программе нет темы "Перенос тыкв", то можно предположить, что в этой школе практикуется принудительный детский труд. Об этом пишет местное издание "Про все".

Известно, что инцидент произошел 13 сентября. Женщина указала, что тогда на улице было довольно жарко (+25 градусов). Дети работали на поле без головных уборов.

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Сын Натальи заявил учительнице, что у него болит голова. Она ответила, что пока тот не предоставит справку, должен работать. Педагог также сказала, что поставит "соответствующие" оценки тем, кто не выполняет задание.

"Я обратилась к классному руководителю с вопросом, почему мои дети пришли из школы грязные, с черными кругами под глазами. Ответа я не получила", – заявила мать школьников.

Ее муж приехал на поле, где работали дети, но тыквы и сорняки там уже убрали. Женщина заверила, что ситуацию "не проглотит".

"Я сама работала учительницей (25 лет педстажа). Все их правила знаю и не оставлю все это просто так", – заявила Наталья.

Образовательный омбудсмен Горбачев добавил, что он также будет общаться с руководством школы по поводу этой ситуации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине новый учебный год в школах начался с проблем – не всем детям хватило учебников. Поэтому родителям пришлось самостоятельно докупать книги.