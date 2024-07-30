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На должность образовательного омбудсмена претендуют 17 человек: среди них – трое безработных. Полный список
Министерство образования и науки (МОН) Украины сообщило имена кандидатов на должность образовательного омбудсмена. Согласно решению специальной комиссии в конкурсе примут участие 17 человек, среди них трое безработных.
Подать документы для участия в отборе претенденты могли с 15 по 28 июля 2024 года. Список кандидатов МОН обнародовал на официальном сайте.
- Алексеев Владимир – проходит военную службу, директор Гнидинцевского заведения общего среднего образования I-III ступеней Варвинского поселкового совета Прилукского района Черниговской области;
- Домоцкий Денис – помощник ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко;
- Киселева Елена – официально не работает;
- Лещик Надежда – начальник отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена;
- Лысоконь Илья – старший преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы, помощник ректора по перспективному развитию Криворожского государственного педагогического университета;
- Сергей Михнюк – директор учебно-научного центра воспитательной работы и социального развития Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;
- Никульчев Николай – официально не работает;
- Пилявец Виктор – заведующий кафедрой Винницкого учебно-научного института экономики Западноукраинского национального университета;
- Птица Наталья – доцент кафедры транспортных систем и логистики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета;
- Рудик Александр – доцент кафедры методики естественно-математического образования и технологий Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко;
- Савчук Петр – помощник ректора Национального авиационного университета.
- Сопилко Ирина – и. о. декана юридического факультета Национального авиационного университета;
- Сухецкая Оксана – официально не работает;
- Тарасова Елена – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учительница украинского языка и литературы в Житомирском лицее № 21;
- Торбенко Ирина – проректор по научно-педагогической работе и международным связям ЧЗВО "Международный европейский университет";
- Шепельский Владислав – учитель физики и астрономии в Киевской гимназии № 315 с углубленным изучением иностранных языков.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН.
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