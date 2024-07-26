"Хлам вместо школьных ноутбуков": образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Хлам вместо школьных ноутбуков': образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект, в котором устанавливаются рекомендованные требования к техническим параметрам компьютеров и ноутбуков. Документ определяется какими устройствами могут пользоваться во время обучения в учебных заведениях учителя и дети.

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По словам директора Аналитического центра "ОбразованиеАналитика" университета Гринченко Евгения Николаева, несмотря на то, что характеристики современных компьютеров постепенно улучшаются, МОН предлагает снизить и ухудшить требования к конфигурации гаджетов. Из-за чего учебные заведения вместо школьных ноутбуков будут иметь "хлам". Свое мнение педагог выразил на страницах Оsvita.ua.

"Хлам вместо школьных ноутбуков": образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

"Хотя технические характеристики современных компьютеров постепенно улучшаются, однако Минобразования предлагает пойти по противоположному пути и снизить, ухудшить требования к конфигурации "школьных" гаджетов. Наиболее вопиющее изменение, которое предлагается ввести, касается уменьшения "рекомендованного" размера экрана ноутбуков, предназначенных для использования учениками и учителями", – пишет Николаев.

Он отмечает, что согласно действующим требованиям, диагональ экрана ноутбука должна быть не менее 14 дюймов. Его предлагают изменить до 11,6 дюймов для школьников и до не менее 13 – для учителей. Кроме того, для учеников нет уточнения "не меньше", подчеркивает образовательный эксперт.

По словам Николаева, подобные изменения противоречат Санитарному регламенту для средних школ.

"Хлам вместо школьных ноутбуков": образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

"Кроме того, по действующим требованиям экран ноутбука должен быть изготовлен по технологии IPS, тогда как проект изменений предполагает использование технологий TN, VA или IPS. TN-экран дешевле в производстве и дает худшее качество изображения, чем экраны, изготовленные по технологиям VA и IPS", – пишет аналитик.

В то же время предлагается убрать требование о наличии полноразмерной клавиатуры. Из-за уменьшенных клавиш детям будет неудобно пользоваться ноутбуком.

Николаев объясняет, что, несмотря на такие предложения, МОН не трогает технические параметры, касающиеся объема оперативной памяти. Ее рекомендуется оставить на уровне 4 гигабайт (GB), тогда как для комфортной работы сейчас необходимо не менее 8. К тому же ноутбуки с меньшим объемом памяти практически ушли с рынка, добавляет педагог.

"Хлам вместо школьных ноутбуков": образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

Директор Аналитического центра говорит, что в случае реализации таких предложений МОН школы не смогут в ближайшие годы закупать нормальную компьютерную технику, ведь они уже получат "новенькие" ноутбуки.

"Если это решение будет реализовано, оно породит следующую проблему: в ближайшие несколько лет после получения ноутбуков со складов школам не позволят закупать нормальную компьютерную технику, поскольку они "недавно" уже получили "новенькие" школьные ноуты. Действительно ли мы хотим, чтобы наши дети в школах напрягали глаза, работая за крошечными, замедленными ноутбуками с не слишком отличным качеством изображения на экране?", – подытожил Николаев.

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