'Хлам вместо школьных ноутбуков': образовательный эксперт забил тревогу из-за инициативы МОН

Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение проект, в котором устанавливаются рекомендованные требования к техническим параметрам компьютеров и ноутбуков. Документ определяется какими устройствами могут пользоваться во время обучения в учебных заведениях учителя и дети.

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По словам директора Аналитического центра "ОбразованиеАналитика" университета Гринченко Евгения Николаева, несмотря на то, что характеристики современных компьютеров постепенно улучшаются, МОН предлагает снизить и ухудшить требования к конфигурации гаджетов. Из-за чего учебные заведения вместо школьных ноутбуков будут иметь "хлам". Свое мнение педагог выразил на страницах Оsvita.ua.

"Хотя технические характеристики современных компьютеров постепенно улучшаются, однако Минобразования предлагает пойти по противоположному пути и снизить, ухудшить требования к конфигурации "школьных" гаджетов. Наиболее вопиющее изменение, которое предлагается ввести, касается уменьшения "рекомендованного" размера экрана ноутбуков, предназначенных для использования учениками и учителями", – пишет Николаев.

Он отмечает, что согласно действующим требованиям, диагональ экрана ноутбука должна быть не менее 14 дюймов. Его предлагают изменить до 11,6 дюймов для школьников и до не менее 13 – для учителей. Кроме того, для учеников нет уточнения "не меньше", подчеркивает образовательный эксперт.

По словам Николаева, подобные изменения противоречат Санитарному регламенту для средних школ.

"Кроме того, по действующим требованиям экран ноутбука должен быть изготовлен по технологии IPS, тогда как проект изменений предполагает использование технологий TN, VA или IPS. TN-экран дешевле в производстве и дает худшее качество изображения, чем экраны, изготовленные по технологиям VA и IPS", – пишет аналитик.

В то же время предлагается убрать требование о наличии полноразмерной клавиатуры. Из-за уменьшенных клавиш детям будет неудобно пользоваться ноутбуком.

Николаев объясняет, что, несмотря на такие предложения, МОН не трогает технические параметры, касающиеся объема оперативной памяти. Ее рекомендуется оставить на уровне 4 гигабайт (GB), тогда как для комфортной работы сейчас необходимо не менее 8. К тому же ноутбуки с меньшим объемом памяти практически ушли с рынка, добавляет педагог.

Директор Аналитического центра говорит, что в случае реализации таких предложений МОН школы не смогут в ближайшие годы закупать нормальную компьютерную технику, ведь они уже получат "новенькие" ноутбуки.

"Если это решение будет реализовано, оно породит следующую проблему: в ближайшие несколько лет после получения ноутбуков со складов школам не позволят закупать нормальную компьютерную технику, поскольку они "недавно" уже получили "новенькие" школьные ноуты. Действительно ли мы хотим, чтобы наши дети в школах напрягали глаза, работая за крошечными, замедленными ноутбуками с не слишком отличным качеством изображения на экране?", – подытожил Николаев.

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