Школьные знания на 80% не подходят вузам: Спиваковский указал на серьезную проблему образования в Украине и предложил решение

В украинских школах детей не учат базовым навыкам, а знания на 80% не подходят заведениям высшего образования. Это отметил украинский образовательный эксперт Владимир Спиваковский. Он подчеркнул, что школьники часто не знают, как писать конспект, выделять мысли профессоров, работать с источниками и тому подобное.

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Педагог удивляется, почему университеты не интересуются тем, насколько подготовлены абитуриенты при поступлении. Об этом Спиваковский написал в Facebook.

"Мало того, что школьные знания процентов на 80 вузу не подходят. Да еще и базовым навыкам в школе не учат. Например, как писать конспекты? Как выделять умные мысли профессоров? Как поглощать огромные массивы информации? Как работать с источниками? Как не поддаваться плагиату? Как определять главное в том, что необходимо изучить? Как готовиться к экзаменам – весь семестр или последние три ночи? Удивительное дело – вуз вообще не участвует в том, какую продукцию ему поставляют", – написал образовательный эксперт.

Он делится, что, по мнению многих, заказчиком школьного образования является государство. А некоторые добавляют еще родителей, которые должны платить за обучение. Однако, по словам Спиваковского, все забывают о главном и непосредственном потребителе – заведении высшего образования. Ведь именно к нему направляются выпускники школ.

"Скажите, а насколько подходит университетам продукция в виде абитуриентов, которыми школы снабжают университеты? Никак не подходит, они сначала вообще несовместимы, как двери в проеме окна", – говорит педагог.

Он отмечает, что университет как главный заказчик кадров, которые будут учиться в нем, должен ставить школам технические задания подготовки специалистов. Кроме того, необходимо проверять, соблюдают ли учреждения образования определенные правила.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем обучение в школах Украины отличается от западных стран.

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