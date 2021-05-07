На Херсонщине ученица колледжа унижала учителей: полиция составила протокол

В Херсонской области администрация одного из учебных заведений Каховского района заявила в полицию на 16-летнюю ученицу, пожаловавшись на буллинг по отношению к педагогам.

Девушку обвинили в унижении достоинства учителей и подстрекательстве учеников на недостойное поведение. Правоохранителей педагогический коллектив попросил повлиять на нее, сообщает сайт ГУ Нацполиции в регионе.

Отмечается, что работники ювенальной превенции немедленно отреагировали на заявление, пообщались и с руководством колледжа, и с самой девочкой, ее родными и одноклассниками.

На Херсонщине ученицу обвинили в унижении педагогов

По словам учителей, она на все их замечания реагировала дерзко, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы педагогов и провоцировала споры.

"Это негативно влияло на здоровье и состояние преподавателей. Администрация проводила с девушкой воспитательную работу, но это никак на нее не повлияло", – отметили в полиции Херсонщины.

Более того, даже одноклассники этой ученицы признались полицейскому, что им "спокойнее и легче учиться, когда она отсутствует на уроках". Дети добавили, что та "всеми своими действиями выражает неуважение к учителям".

Сама же девушка, с которой правоохранители общались в присутствии ее тети, не смогла объяснить причины своего поведения, но обещала исправиться. На 16-летнюю ученицу составили административный протокол за буллинг.

Для коррекции поведения девушки ее родным посоветовали обратиться к психологу. А ювенальные полицейские решили продолжить проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине ученица восьмого класса школы-интерната испытывала буллинг со стороны трех 17-летних старшеклассников. Из-за этого 14-летняя девочка решила покончить с собой, выпив таблетки, но ребенка удалось спасти, вовремя доставив в больницу.

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