На Хмельнитчине суд наказал отца семиклассника, курившего на уроке основ здоровья
Нетешинский городской суд Хмельницкой области наказал отца семиклассника за то, что его сын курил электронную сигарету на уроке основ здоровья. Теперь мужчина должен уплатить 536 гривен судебного сбора в пользу государства.
Об инциденте известно из постановления суда. Парень учится в лицее "Эрудит". По просьбе отца школьника заседание проходило без участия сторон. Свою вину мужчина признал и попросил учесть, что такое правонарушение совершено впервые.
"Согласно положениям ст. 23 КУоАП, административные взыскания являются мерой ответственности и применяются с целью воспитания лица, совершившего административное правонарушение, в духе соблюдения законов Украины, уважения правил сожительства, а также предотвращения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами", – говорится в тексте документа.
Там также отмечено, что взыскание производится как метод влияния на сознание правонарушителя с целью его воспитания и формирования законопослушного поведения.
В случае если отец семиклассника не согласен с решением суда, он может подать апелляционную жалобу в течение трех месяцев.
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