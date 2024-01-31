Толкнул одноклассника, а наказали маму: на Прикарпатье суд принял решение из-за конфликта в школе

В Калуше в Ивано-Франковской области мальчик на перемене в школе толкнул одноклассника. Из-за ученик попал в больницу с диагнозом сотрясение головного мозга. За такой поступок городской суд наказал маму школьника. В частности, она обвинена в невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Женщина признала свою вину и просила ее строго не наказывать. На сайте Калушского городского районного суда Ивано-Франковской области отмечено, что маме ученика присудили предупреждение и взыскание судебного сбора в размере 605 гривен.

"Мать уклонилась от выполнения предусмотренных законодательством родительских обязанностей по обучению и воспитанию своего несовершеннолетнего сына, который находясь в одном из учебных заведений, во время перерыва, толкнул одноклассника, в результате чего последний попал в Калушскую ЦРБ с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга" , – указано в тексте.

Совершенное нарушение предусмотрено ч. 1. ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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