На каком материке наименьшее количество стран? Вопрос учительницы географии разделил сеть

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
1,7 т.
Преподавательница одного из украинских колледжей с никнеймом Vladislavivna спросила студентов колледжа на каком материке наименьшее количество стран. Ученики, пытаясь угадать правильный ответ, называли Австралию и Северную Америку.

Видео педагог выложила в TikTok. Украинцев разделил вопрос учительницы и они называли свои варианты ответа.

"Наименьшее количество" все же отмечает, что хотя бы 1 страна там должна быть, а вот цифра "0" таки меньше цифры "1".

"Антарктида – ноль стран".

В то же время значительное количество пользователей соцсети считает, что правильным ответом будет Австралия.

"Это Австралия, а не Антарктида".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть озадачил вопрос учительницы географии.

УкраинаОбразование в Украинешколагеография