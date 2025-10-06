На каком материке наименьшее количество стран? Вопрос учительницы географии разделил сеть

Преподавательница одного из украинских колледжей с никнеймом Vladislavivna спросила студентов колледжа на каком материке наименьшее количество стран. Ученики, пытаясь угадать правильный ответ, называли Австралию и Северную Америку.

Видео педагог выложила в TikTok. Украинцев разделил вопрос учительницы и они называли свои варианты ответа.

"Наименьшее количество" все же отмечает, что хотя бы 1 страна там должна быть, а вот цифра "0" таки меньше цифры "1".

"Антарктида – ноль стран".

В то же время значительное количество пользователей соцсети считает, что правильным ответом будет Австралия.

"Это Австралия, а не Антарктида".

