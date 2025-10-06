На каком материке наименьшее количество стран? Вопрос учительницы географии разделил сеть
Преподавательница одного из украинских колледжей с никнеймом Vladislavivna спросила студентов колледжа на каком материке наименьшее количество стран. Ученики, пытаясь угадать правильный ответ, называли Австралию и Северную Америку.
Видео педагог выложила в TikTok. Украинцев разделил вопрос учительницы и они называли свои варианты ответа.
"Наименьшее количество" все же отмечает, что хотя бы 1 страна там должна быть, а вот цифра "0" таки меньше цифры "1".
"Антарктида – ноль стран".
В то же время значительное количество пользователей соцсети считает, что правильным ответом будет Австралия.
"Это Австралия, а не Антарктида".
