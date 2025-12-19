'На ладан дышит': как красиво сказать на украинском

В современном украинском языке часто встречаются заимствованные из русского фразеологизмы, которые имеют глубокие корни в церковной традиции, но не всегда являются нормативными или стилистически нейтральными. Одно из таких выражений — "дышать на ладан", происходящее от религиозного обряда каждения ладаном перед умирающими.

Этот фразеологизм в русском языке означает быть при смерти, стареть или приближаться к краху. В украинском языке он также употребителен, но имеет ряд исконных синонимов, которые делают речь богаче и аутентичнее.

Знание таких эквивалентов помогает избегать калек и обогащать повседневное общение.

Что значит дышать на ладан

Происхождение выражения связано с церковной практикой: ладан — это твердое смолистое вещество с сильным ароматом, которое кадят в храме перед иконами, святыми или умершими. По традиции тяжелобольного перед смертью исповедовали, причащали и окуривали ладаном, поэтому умирающий буквально "дышал на ладан".

Существует и другая версия: дым ладана подносили ко рту человека, чтобы проверить, еще дышит ли он — если дым колебался, то жизнь продолжалась.

В украинском языке это выражение сохранилось почти дословно — на ладан дышать (или на ладан дышит/дышит), и оно означает быть тяжело больным, близким к смерти, а в переносном значении — быть на грани краха (о вещах, учреждениях и т.д.).

Примеры употребления можно найти в литературе: "Колія стара на ладан просто дише" (изношенная техника) или "Він уже на ладан дихає" (о старом или больном человеке).

Однако фразеологические словари предлагают богатый арсенал исконно украинских соответствий, которые передают то же значение без прямого заимствования. Самые распространенные синонимы:

на ладан дише (дихає);

на тонку пряде;

три чисниці до віку (до смерті);

уже година життя;

душа на плечі (на рамені);

на смертній постелі (на вмерті);

на Божій дорозі.

Для других "ладановых выражений" украинский также имеет эквиваленты:

"його і ладаном не викуриш" (очень упрямый, не идет добровольно),

"боїться, як чорт ладану" — тождественно с "боится, как черт (черт) ладана" или "как черт святой воды".

Использование этих синонимов не только очищает речь от русизмов, но и делает ее более выразительной и близкой к народной традиции.

