На Львовщине 14-летняя школьница пропустила 105 уроков за месяц без причины: как наказали ее маму

Ольга Выпирайленко
На Львовщине оштрафовали маму 14-летней школьницы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Так, девушка в течение месяца пропустила 105 уроков в гимназии № 12 Шептицкого городского совета без уважительной причины.

О решении говорится в постановлении Единого судебного реестра. Также было установлено, что это не первый случай. Женщину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. На этот раз дело было рассмотрено без ее присутствия, ведь мама школьницы не явилась на заседание, хотя была уведомлена надлежащим образом.

Вину женщины подтвердили протокол полиции, обращение директора учебного заведения, переписка с классным руководителем и характеристика из школы. В частности, в ней указано, что школьница имеет низкий уровень знаний и систематически пропускает уроки без уважительных причин.

Суд признал женщину виновной за повторное уклонение от выполнения родительских обязанностей и назначил штраф 1700 гривен. Также она должна уплатить 605,60 гривен судебного сбора.

Мама школьницы может обжаловать постановление в апелляционном суде.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как прогулы влияют на успеваемость и будущее школьников.

