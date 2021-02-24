На Львовщине директор обозвала школьников "целлюлитными", а их одежду – "для сбора клубники". Аудио
Директор лицея №2 в Сосновке Львовской области Наталья Щербань выразила недовольство тем, как одеваются десятиклассники, и пригрозила наказать их.
Соответствующую запись беседы в Facebook-группе "Наш городок – Сосновка" опубликовала одна из ее участниц. На ней слышно, как женщина обратила внимание, что у одной из школьниц – целлюлит, а их одежда подходит для сбора клубники (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).
Также директор возмутилась тем, какие школьницы одевают платки, и заявила, что не будет пускать учеников в школу, если они не изменят свой внешний вид.
"Почему в рабочих штанах? Ну понятно, девки, уже готовитесь на коленях клубнику собирать. Завтра тебя и тебя в школу не пущу, просто накажу. Привести себя завтра в порядок, найти нормальные брюки, а не рабочие штаны", – сказала Щербань.
В соцсетях пользователи разошлись во мнениях об одежде школьников. Некоторые считают, что учителя должны прежде всего заботиться об учебном процессе, а не внешним видом учеников.
По мнению других, нужно видеть, в какой одежде ходят ученики, чтобы делать выводы. Однако унижения однозначно быть не должно.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине школьный учитель избила шестиклассника. Конфликт произошел на перемене еще 3 декабря. Педагогу вынесли выговор, но после того, как видео попало в сеть и вызвало скандал, она решила уволиться.