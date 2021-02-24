На Львівщині директорка обізвала школярів "целюлітними", а їхній одяг – "для збору полуниці". Аудіо

Директорка ліцею №2 в Соснівці Львівської області Наталія Щербань висловила невдоволення тим, як одягаються десятикласники, і пригрозила покарати їх.

Відповідний запис бесіди у Facebook-групі "Наше містечко – Соснівка" опублікувала одна з її учасниць. На ньому чутно, як жінка звернула увагу, що в однієї зі школярок – целюліт, а їхній одяг підходить для збору полуниці (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).

Директор ліцею некоректно висловилася на адресу учнів

Також директорка обурилася тим, які школярки одягають хустки, і заявила, що не пускатиме учнів до школи, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.

"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Завтра тебе і тебе до школи не пущу, просто покараю. Привести себе завтра в порядок, знайти нормальні штани, а не робочі", – сказала Щербань.

У соцмережах користувачі розійшлися в думках щодо одягу у школярів. Деякі вважають, що вчителі повинні передусім дбати про навчальний процес, а не про зовнішній вигляд учнів.

На думку інших, потрібно бачити, в якому одязі ходять учні, щоб робити висновки. Однак приниження однозначно бути не повинно.

Реакція мережі на висловлювання директорки ліцею.

Реакція мережі на висловлювання директорка ліцею.

Реакція мережі на висловлювання директорка ліцею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, н а Львівщині шкільний вчителька побила шестикласника. Конфлікт стався на перерві ще 3 грудня. Педагогу винесли догану, але після того, як відео потрапило в мережу і викликало скандал, вона вирішила звільнитися.