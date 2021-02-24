На Львівщині директорка обізвала школярів "целюлітними", а їхній одяг – "для збору полуниці". Аудіо
Директорка ліцею №2 в Соснівці Львівської області Наталія Щербань висловила невдоволення тим, як одягаються десятикласники, і пригрозила покарати їх.
Відповідний запис бесіди у Facebook-групі "Наше містечко – Соснівка" опублікувала одна з її учасниць. На ньому чутно, як жінка звернула увагу, що в однієї зі школярок – целюліт, а їхній одяг підходить для збору полуниці (щоб послухати аудіо, доскрольте сторінку до кінця).
Також директорка обурилася тим, які школярки одягають хустки, і заявила, що не пускатиме учнів до школи, якщо вони не змінять свій зовнішній вигляд.
"Чому в робочих штанях? Ну зрозуміло, дівки, вже готуєтеся на колінах полуницю збирати. Завтра тебе і тебе до школи не пущу, просто покараю. Привести себе завтра в порядок, знайти нормальні штани, а не робочі", – сказала Щербань.
У соцмережах користувачі розійшлися в думках щодо одягу у школярів. Деякі вважають, що вчителі повинні передусім дбати про навчальний процес, а не про зовнішній вигляд учнів.
На думку інших, потрібно бачити, в якому одязі ходять учні, щоб робити висновки. Однак приниження однозначно бути не повинно.
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