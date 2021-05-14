На Львовщине суд оштрафовал директора лицея, которая устроила травлю учеников

В четверг, 13 мая, судья Сокальского районного суда Татьяна Струс вынесла решение, что директор лицея в Сосновке Наталья Щербань виновна в совершении буллинга в отношении школьников. О том, что она оскорбляла учеников, стало известно в феврале этого года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Виктория Балицкая. По ее словам, суд рассматривал административный протокол более двух часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Судья выслушала показания 4-х школьников из разных классов, их родителей и самого директора. А также прослушали во время заседания часть видеозаписи (полную не было ни времени, ни смысла слушать)", – написала Белецкая.

Директора признали виновной. Источник: Скриншот видео

Отметим, что Наталья Щербань планирует обжаловать решение, которое вынес суд. Ее решили оштрафовать на 1360 гривен.

Напомним, директор выразила недовольство тем, как одеваются десятиклассники, и пригрозила наказать их. Она оскорбляла детей, использовав в частности слово "целлюлитная".

OBOZREVATEL выяснил детали скандала, который разгорелся на Львовщине. Женщина утверждала, что своими высказываниями якобы пыталась воспитать в детях привычку ходить в школу, соблюдая дресс-код.

Скриншот. Источник: Вика Балицкая в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье из-за буллинга в школе повесилась 15-летняя девушка. Она оставила предсмертную записку, в которой пожаловалась на двух учителей, которые якобы занимались травлей всего ее класса, а также написала об одноклассниках, которые ее обижали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!