На Львовщине суд восстановил на работе невакцинированную учительницу

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Моя Школа
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На Львовщине суд восстановил на работе невакцинированную учительницу

Жолковский районный суд Львовской области отменил отстранение учительницы математики Ирини Бродик, которая отказалась вакцинироваться от коронавируса. Она должна вернуться на работу с 10 января.

Об этом пишет ZAXID.NET. Также преподавателю обязали выплатить средний заработок в размере 11,2 тысячи гривен за месяц отстранения.

Женщину, которая работает в школе села Сопошин, отстранили без сохранения зарплаты 8 ноября из-за отказа вакцинироваться. Она обратилась в суд.

Женщина работает в школе села Сопошин.
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Бродик заявила, что приказ директора нарушает ее конституционные и профессиональные права. Также, по ее словам, в приказе Минздрава и постановлении Кабмина о карантине не говорится, что сотрудники сферы образования должны пройти вакцинацию до 8 ноября, а прививки от коронавируса отсутствуют в календаре среди обязательных. Кроме того, в трудовом договоре не была указана обязательная вакцинация.

В свою очередь директор школы Любовь Пак заявила, что отстранение было вынужденным шагом, иначе ее привлекли бы к ответственности.

Суд решил, что руководство школы отстранило учительницу без доказательств ее отказа от вакцинации. Таким могло бы быть письменное подтверждение врача или заявление об отказе в присутствии свидетелей.

Сама же учительница после суда заявила, что так и не вакцинировалась, и делать это не собирается. В качестве аргументации она сказала, что "20 лет не болела даже гриппом".

Напомним, что Минздрав своим приказом №2153 от 4 октября утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Исключение только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья или кто переболел. Каждый работник должен предоставить COVID-сертификат или справку для подтверждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы сотрудника школы, который отказался вакцинироваться.