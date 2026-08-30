"На новом месте приснись, жених, невесте": как сказать на украинском

У молодых людей существует немало милых суеверий, которые должны обеспечить им счастливую жизнь. Например, среди незамужних девушек считается, что, ложась спать в новом месте, стоит произнести специальное заклинание, чтобы тебе приснился будущий жених. Мол, это будет способствовать счастливой любви.

Сложно сказать, насколько эффективен этот ритуал. Впрочем, почему бы и не попробовать? Но, вот беда, этот заговор все знают в русском варианте: "На новом месте приснись, жених, невесте". Мы в OBOZ.UA решили не оставлять юных украинок без небольшой доли магии в жизни и попытались найти аналог на украинском языке.

Оказалось, в соцсетях можно найти целых два удачных варианта. Оба рифмованные и сохраняют "магическую" формулу с призывом. Итак, когда девушка ложится спать там, где раньше ни разу не спала, она может сказать:

На новому місці спиться – наречений хай насниться

или

Я сплю на новому місці – наснись, наречений, дівиці

Не можем гарантировать, что этот ритуал точно сработает, но настроение он вам поднимет. Поэтому пользуйтесь на здоровье.

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