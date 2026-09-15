"На переменах звучит русский, а учителя жалуются на "западенцев". Журналистка рассказала, как искала украиноязычную школу в Киеве: результат не радует

Найти в Киеве частную школу, где дети не только учатся на украинском языке, но и общаются на нем вне уроков, оказалось непростой задачей. О своем опыте поисков рассказала журналистка и писательница Кристина Коцира, которая столкнулась с преимущественно русскоязычной средой в учебных заведениях.

Об этом Коцира рассказала в своем посте в Facebook, подробно описав поиски школы для 15-летней дочери Нины. По ее словам, она проверила несколько вариантов и каждый раз обнаруживала расхождение между тем, что заявляла школа, и тем, на каком языке на самом деле общались дети.

Дочь Коциры посетила первую школу в рамках пробного дня, однако оставаться там не захотела. Причиной стало то, что, по словам журналистки, все дети в классе говорили на русском.

Во время второй попытки она решила напрямую спросить администрацию и учителей, сколько детей общаются на украинском. Ей ответили, что украиноязычными являются примерно половина учеников. "По факту: из 30 детей – никто", – написала журналистка.

По ее словам, именно в этой школе учитель истории Украины объяснял, что не любит Львов, поскольку там негативно относятся к русскому языку. Себя он называл русскоязычным киевлянином, а львовян – "радикалами" и "западенцами". Также педагог заявил, что если бы все начали говорить на украинском, война не закончилась бы, а русский язык, по его мнению, является "очень функциональным", ведь на нем можно договориться, в частности, в Узбекистане. Когда же Коцира заметила, что распространение русского языка в других странах имеет исторический контекст и связано с колонизаторской политикой России, учитель ответил: "Я сейчас не о причинах".

Отдельно журналистка упомянула разговор с психологом этой школы, который предложил детям встать в круг, а единственного украиноязычного ребенка поставил в центр. Далее, по словам Коциры, он спрашивал его, почему люди переходят на русский, делает ли он это сам и чем, по его мнению, отличаются россияне от украинцев.

Впрочем, она нашла и положительный момент в этом учебном заведении – потенциальная классная руководительница постоянно подчеркивала важность украинского языка. Она также рассказала о собственном опыте, когда после начала полномасштабного вторжения россияне пришли к ней домой со словами: "Так мы же с вами на одном языке разговариваем, поэтому мы пришли вас спасать". Впрочем, этого оказалось недостаточно, чтобы выбрать именно это учебное заведение.

Следующую школу Коцира выбирала уже после определенных исследований и опросов. Учебное заведение было для семьи очень неудобным с точки зрения добирания, однако в его пользу говорило другое: украинский язык там считался ценностью. Об этом, по словам журналистки, говорилось на сайте школы, в договоре и во время общения с представителями заведения.

Впрочем, реальность вновь оказалась иной. "По факту: из 15 детей только один украиноязычный", – написала Коцира. Она пояснила, что украинский в таком случае фактически остается языком уроков. После звонка дети переходят на русский, и изменить эту ситуацию, по ее наблюдениям, непросто.

Классный руководитель после этого позвонила журналистке и с восторгом рассказала о ее дочери – о том, насколько она сознательная, как хорошо, что ребенок уже в таком возрасте понимает собственные ценности и умеет их отстаивать. Однако семья вновь сочла условия неприемлемыми.

Следующий вариант, который удалось рассмотреть на практике, оказался более честным в отношении языковой ситуации. Там сразу сказали, что из 12 детей лишь четверо происходят из украиноязычных семей. При этом за пределами школы, как объяснили журналистке, дети переходят на русский. Женщина призналась, что ее озадачивает то, что учителя при этом не понимают, почему подростки считают русский язык "модным, стильным и молодежным".

"Пост без нареканий. Без морали. Без жалоб. Без кисты во рту. Просто констатация факта. Продолжаем рубить эту скалу", – подытожила свой пост журналистка.

В послесловии журналистка также вспомнила давнюю историю из своей жизни. Она рассказала, что недавно случайно увидела в Википедии упоминание о ситуации, когда вместе с дочерью Ниной попала на российский "Первый канал" из-за истории о якобы запрете родителями-бандеровцами ребенку петь песни Аллы Пугачевой в музыкальной школе. По словам Коциры, тогда учительница государственной музыкальной школы утверждала, что "распевок на украинском языке не существует" и что "все на русском".

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