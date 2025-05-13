'На площадке все дети разговаривают на русском. Через 20 лет их придут 'спасать': Катя Осадчая обратилась к родителям

Телеведущая и мама троих мальчиков Катя Осадчая призвала родителей общаться на украинском языке со своими детьми. Она поделилась, что на детской площадке, куда она ходит с сыновьями, все дети общаются на русском. По ее словам, с 2022 года стало больше украиноязычных людей, однако дети продолжают говорить на языке врага.

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Об этом Осадчая рассказала в комментарии украинскому медиа. Она подчеркнула, что несмотря на определенные трудности в переходе на украинский, он все же не китайский, поэтому выучить его легко.

"Как мама украиноязычных детей, мне лично очень болит, что маленькие дети разговаривают на русском языке. У нас проблема, с младшим Даниилом, ему три с половиной года, то, что на площадке все дети разговаривают на русском. И это дети, которые были рождены буквально за полгода до войны или уже во время полномасштабного вторжения. И на самом деле я призываю всех родителей. Возможно сложно, возможно неприятно, неудобно, но я всегда подчеркиваю, что украинский – не китайский. Выучить украинский просто", – сказала Осадчая.

Она добавила, что несмотря на то, что ее дети с рождения слышат только украинский и на нем общаются дома, они все же начали играть на русском на площадках.

"Для них язык игры с другими детьми - русский. И это проблема, потому что мои дети украиноязычные в своей базе и дома мы разговариваем только на украинском. Надо работать с родителями, надо рассказывать о том, что ваших детей так же придут "спасать". И ничего не изменится", – объясняет телеведущая.

Она отмечает, что современным родителям нужно уже сейчас подумать о будущем своих детей, чтобы они не жили в войне через 20 лет из-за русского языка.

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