На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что студенты-бюджетники на третьем курсе обучения должны подписать контракт, согласно которому они будут продолжать учиться за счет государственного бюджета и иметь первое рабочее место. В то же время те, кто этого не сделает, смогут получать образование на контрактной форме. По его словам, возвращать деньги за предыдущие два года не нужно.

Лисовой в интервью СМИ объяснил, что государству такая система будет обходиться дешевле, чем если студент, который учился на бюджете, пойдет работать не по специальности. Кроме того, чиновник отметил, что через несколько лет в университете молодежь уже будет понимать, хочет ли она дальше работать по избранной специальности. Если нет, то можно будет перейти на контракт туда, где захочет соискатель образования.

"На втором-третьем курсе студент будет подписывать договор с государством, после чего начинает получать повышенную стипендию, но должен три года по нашему предложению отработать по предложенному государством месту работы. В противном случае он переходит на обычное контрактное обучение. Ему не нужно будет возвращать деньги за предыдущие два года", – рассказал глава МОН.

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Учиться на бюджете можно будет по приоритетным для Украины специальностям. В частности, речь идет о ученых, инженерах, учителях, врачах и т.д. В этих областях государство будет предоставлять гарантированное место работы.

"Речь идет о ученых, инженерах, учителях, врачах и т.д. Мы понимаем структуру экономики и сколько нужно в энергетику, металлургию, ІТ, социальную сферу, гуманитарную, сколько нужно ученых, физиков, химиков, биологов, филологов, философов и т.д.", – добавил Лисовой.

Кроме того, у соискателей образования будет возможность получать гранты на обучение. То есть государство дает деньги поступающему, а он сам выбирает учебное заведение и профессию. Таким образом, объясняет глава МОН, меняется вектор поддержки.

Сумма грантов будет зависеть от успешности сдачи Национального мультипредметного теста. Чем большее количество баллов у поступающего – тем больше денег он получит. Такая система будет давать возможность выбора и свободы.

Руководитель образовательного ведомства говорит, что студенты также могут воспользоваться льготным кредитованием, оператором которой будет банковская система, а не университет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 80% выпускников вузов в Украине не работают по специальности.

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