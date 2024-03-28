На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что студенты-бюджетники на третьем курсе обучения должны подписать контракт, согласно которому они будут продолжать учиться за счет государственного бюджета и иметь первое рабочее место. В то же время те, кто этого не сделает, смогут получать образование на контрактной форме. По его словам, возвращать деньги за предыдущие два года не нужно.

Лисовой в интервью СМИ объяснил, что государству такая система будет обходиться дешевле, чем если студент, который учился на бюджете, пойдет работать не по специальности. Кроме того, чиновник отметил, что через несколько лет в университете молодежь уже будет понимать, хочет ли она дальше работать по избранной специальности. Если нет, то можно будет перейти на контракт туда, где захочет соискатель образования.

На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

"На втором-третьем курсе студент будет подписывать договор с государством, после чего начинает получать повышенную стипендию, но должен три года по нашему предложению отработать по предложенному государством месту работы. В противном случае он переходит на обычное контрактное обучение. Ему не нужно будет возвращать деньги за предыдущие два года", – рассказал глава МОН.

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Учиться на бюджете можно будет по приоритетным для Украины специальностям. В частности, речь идет о ученых, инженерах, учителях, врачах и т.д. В этих областях государство будет предоставлять гарантированное место работы.

На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

"Речь идет о ученых, инженерах, учителях, врачах и т.д. Мы понимаем структуру экономики и сколько нужно в энергетику, металлургию, ІТ, социальную сферу, гуманитарную, сколько нужно ученых, физиков, химиков, биологов, филологов, философов и т.д.", – добавил Лисовой. 

Кроме того, у соискателей образования будет возможность получать гранты на обучение. То есть государство дает деньги поступающему, а он сам выбирает учебное заведение и профессию. Таким образом, объясняет глава МОН, меняется вектор поддержки.

На третьем курсе студент подписывает договор: Лисовой рассказал, как будет работать госзаказ и грантовая система в Украине

Сумма грантов будет зависеть от успешности сдачи Национального мультипредметного теста. Чем большее количество баллов у поступающего – тем больше денег он получит. Такая система будет давать возможность выбора и свободы.

Руководитель образовательного ведомства говорит, что студенты также могут воспользоваться льготным кредитованием, оператором которой будет банковская система, а не университет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 80% выпускников вузов в Украине не работают по специальности.

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