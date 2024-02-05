Более 80% выпускников вузов в Украине не работают по специальности: как гранты на образование исправят ситуацию

Более 80% выпускников университетов не работают по специальности, отмечают эксперты. То есть студенты, которые учатся за бюджетные средства, идут потом в другую сферу, а государству не хватает специалистов. По словам преподавателей истории Украины Сергея Кузютичева и Валентина Боровикова, грантовая система изменит эту ситуацию и поможет поступающим иметь больше возможностей при избрании профессии, а стране получать необходимых специалистов.

Своими объяснениями эксперты поделились в интервью "Суспільному". Они отметили, что благодаря финансовой поддержке государства студенты станут главными в системе образования.

"Эта система изменит концепцию, когда главный не университет, а главный студент. Сейчас 60% – коммерческая основа, 40% – государственная. Тяжем к тому, чтобы все наоборот было – 60-70% – это государственная финансовая помощь на обучение", – сказал Кузютичев.

По его словам, в университетах не будет жесткого разделения на бюджет и контракт, а оно наоборот станет более гибким. Студенты смогут получать образование по системе софинансирования, когда большую часть денег будет покрывать государство. Или те, кто будет учиться за собственные средства, смогут оформить льготный кредит.

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Специалисты объясняют, что размер гранта на образование будет зависеть от результатов национального мультипредметного теста или внешнего независимого оценивания и выбранной специальности. В частности, это может выглядеть так, что государство предоставляет перечень необходимых специалистов, а поступающие, в зависимости от успехов на НМТ или ВНО, смогут выбирать профессию и вуз, зная сумму госпомощи.

То есть в случае высокого рейтинга результатов тестирования поступающий может получить грант в 100%-м размере. Таким образом, увеличивается количество украинцев, которые смогут учиться за государственные деньги.

Студенты, у которых нету гранта, смогут оформить льготный кредит под 3-5% годовых сроком до 15 лет. Деньги на обучение будут начисляться через приложение "Дія", подчеркивают специалисты.

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