Перерыв 20 минут, высший пороговый балл и справочные материалы: какие изменения ждут школьников при составлении НМТ в 2024 году

Директор украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, какие изменения будут ждать выпускников в 2024 году на Национальном мультипредметном тесте. В частности, экзамен будет состоять из двух подблоков, которые продлятся два часа каждый, с перерывом между ними в 20 минут.

Также выпускников будет ождать видеонаблюдения во время прохождения НМТ. Об этом Вакуленко рассказала в интервью Школе KEVIN. Она отметила, что в случае обнаружения списывания результаты прохождения экзамена будут аннулированы.

"Будет вестись наблюдение. Мы надеемся, что организаторы на местах смогут обеспечить камерами абсолютно все временные экзаменационные центры и что их будет по несколько в аудитории. И мы планируем, что на протяжении прохождения оценивания за каждой аудиторией будет вестись наблюдение. И я не советую участникам пытаться списать, у нас было в прошлом году много изъятий, потому что каким-то образом выяснили списывание", – сказала руководитель УЦОКО.

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Она подчеркнула, что кроме добавления четвертого предмета, в 2024 году несколько повышается пороговый балл. По ее словам, если в прошлом году нужно было набрать минимум 10% от максимального количества тестовых баллов, чтобы получить результат 100 по шкале 100-200. В этом году для того, чтобы иметь возможность вступать в ЗВО, речь идет уже о 15%.

"Если вы проходили какие-то тесты и видели, что по отдельным предметам очень неуверенно себя чувствуете, конечно нужно уделить внимание этим предметам и иметь гарантию того, что вы этот порог преодолеете", – посоветовала Вакуленко.

Выпускники смогут выбрать очередность предметов в пределах подблоков. В частности, в первой части, которая будет состоять из украинского языка и математики и во второй – из истории Украины и предмета на выбор. Однако менять очередность в пределах двух категорий нельзя будет. Вакуленко отметила, что нельзя будет пройти сначала историю Украины, а затем избрать украинский язык.

Она добавила, что школьники на тестировании будут иметь справочные материалы по математике, физике и химии, которые будут содержаться в специальной вкладке программного комплекса. Поэтому при необходимости можно будет проверить свои знания формул при составлении НМТ.

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