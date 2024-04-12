На уровне английского языка и математики: известный писатель предложил ввести в школах уроки дружбы

Шотландский писатель Александр МакКолл Смит предлагает учить детей, как должен вести себя настоящий друг, добавив предмет дружбы к традиционным английским языкам, математике и естественным наукам. По его словам, исследования связывают одиночество со склонностью к болезням и сокращению жизни.

Автор романов также дал совет школьникам, отметив, что не стоит дружить с кем-то только потому, что у них есть качества, которые хотелось бы иметь им самим. Об этом МакКолл Смит рассказал в интервью The Telegraph.

"Я хотел бы, чтобы школы включили дружбу где-то в свои программы. Дети инстинктивно завязывают дружбу, но их не обязательно учат, как должен вести себя настоящий друг. Недавно ученые получили убедительные доказательства того, что одинокие люди более подвержены болезням и живут короче, чем те, кто имеет много друзей. Видимо, на это есть причина: одиночество, кажется, ослабляет иммунную систему", – заметил писатель.

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Он также обратился к первоклассникам и сказал, что в течение следующих лет они смогут найти лучших друзей в своей жизни. Однако дети не должны забывать поддерживать с ними связь и когда вырастут. Ведь дружба требует усилий, однако со временем она доставляет удовольствие и становится насыщенной, как старое вино.

Александр МакКолл Смит продал за свою карьеру более 30 миллионов книг. Кроме того, он преподавал медицинское право в Эдинбургском университете.

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