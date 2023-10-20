На Волыни отца оштрафовали на 1700 грн из-за поведения сына в школе: на что жаловались семь учителей

Отца украинского школьника оштрафовали из-за дерзкого поведения ребенка на уроках: мальчик срывал образовательный процесс. Мужчину обвинили в невоспитании ребенка и обязали выплатить штраф – 1700 гривен.

Об этом сообщает Zahid.net. Инцидент произошел на Волыни с учеником Любомльского лицея №2.

Согласно постановлению местного райсуда, 25 сентября на отца малолетнего школьника составили административный протокол из-за нарушения правил поведения его сыном. Семь учителей учебного заведения утверждают, что мальчик грубо отвечает, пытается сорвать уроки и выражает дерзкое поведение. Из материалов дела стало известно, что учащийся ведет себя подобным образом систематически и уже долгое время: с 5-го по 9-й класс.

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Отец не явился на рассмотрение админпротокола, однако подал в канцелярию объяснение в письменном виде: в нем мужчина обратился к судье с просьбой ограничиться устным предупреждением. Все потому, что он впервые привлекается к админответственности. Обвиняемый признал свою вину и пообещал провести профилактическую беседу с сыном.

Судья Олег Павлусь признал мужчину виновным в нарушении ч.1 ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию детей), за что тот должен заплатить 1700 гривен штрафа, а также судебный сбор – 536 грн. Постановление пока не вступило в силу, однако будет ли отец школьника подавать апелляцию на данный момент неизвестно.

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