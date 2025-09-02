На Волыни ученики 22 школ будут учиться дистанционно: что случилось

В Волынской области 22 учреждения общего среднего образования будут проводить обучение дистанционно. Дети не будут выходить в школы из-за отсутствия там укрытий.

Об этом сообщила начальница Управления образования и науки Волыни Наталья Матвиюк в интервью Общественному. По ее словам, сейчас в области организовано укрытие в 1008 школах, что составляет 96,3%.

"Сейчас в Волынской области организовано укрытие участников образовательного процесса в 1008 учебных заведениях. Это составляет 96,3%, из них: 59 в защитных сооружениях гражданской защиты; 597 в простейших укрытиях; 352 в защитных сооружениях других субъектов хозяйствования", – рассказала Матвиюк.

В частности 492, это 95% от общего количества, учреждений общего среднего образования обеспечены укрытиями, из них 120 арендованные. По ее словам, в области продолжается работа по дооборудованию имеющихся укрытий и поиска возможностей обеспечения учебных заведений укрытиями для организации обучения в смешанном и очном режимах.

Чиновница отметила, что отсутствие укрытий – основная причина дистанционного обучения школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что дистанционное обучение в Украине претерпит существенные изменения.

