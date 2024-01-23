''На Закарпатье нет боевых действий'': беженка рассказала, почему ее сын вынужден отказаться от образования в Украине

Беженка Алла Киселева, которая выехала в Словакию, рассказала, что ее сын не смог продолжать обучение в колледже в Украине, ведь директор учебного заведения отказал в этом. По просьбе зачислить парня на онлайн, руководитель ответил, что в Закарпатье нет боевых действий, поэтому и не должно быть дистанционного обучения.

Теперь, по словам женщины, чтобы не упускать возможность учиться в Украине, юноше пришлось перевестись в одну из школ на онлайн-обучение. Мама парня рассказала, что ее сына не исключили из колледжа, потому что не имеют на это права, однако дело передали в службу защиты детей. Об этом Киселева рассказала в интервью LIGA.net.

"Директор прямым текстом сказал мне, что категорически против дистанционного образования и что он отказал многим детям за границей. Поскольку на Закарпатье нет боевых действий, то он решил, что и дистанционного обучения быть не должно", – рассказывает мама школьника.

По ее мнению, действия руководителя колледжа нелогичны, ведь нарушают право получать профильное образование украинских детей. Женщина говорит, что в случае, когда есть возможность выбора между мощными учебными заведениями за рубежом или дома, то сталкиваясь с сопротивлением в Украине, выигрывает иностранный.

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Директор рассказал, что в колледже есть укрытие, поэтому администрация утвердила очную форму обучения для всех и делать отдельно дистанционное для одного студента не могли. По его словам, обеспечить качественное онлайн образование сложно, особенно на первых курсах.

Министерство образования и науки отметило, что украинские заведения общего среднего образования не могут отказывать в дистанционной форме, если его можно обеспечить.

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