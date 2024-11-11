На Закарпатье родителей могут штрафовать за прогулы детей в школе, курение и хулиганство

В Закарпатской области могут штрафовать родителей детей, которые прогуливают школу, курят, употребляют алкоголь и совершают кражи. Сумма первого взыскания составит от 850 до 1700 гривен. Если же ситуация повторится, то штраф может достичь 5100 грн.

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Такую информацию распространили СМИ, ссылаясь на сообщения Раховского городского совета. Известно, что аналогичное наказание предусматривается и для родителей, чьи дети совершают деяния, содержащие признаки преступлений или другие административные нарушения в возрасте от 14 до 16 лет.

"Родителей учеников будут штрафовать за прогулы детей. Кроме пропуска детьми занятий в учебном заведении, родители также несут ответственность за курение ими сигарет, вейпов, употребление алкоголя, совершение мелких краж, хулиганства и др. За такие поступки несовершеннолетних их родители привлекаются 1-4 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штрафы по этой статье составляют: на первый раз предупреждение или штраф 850 – 1700 грн, если в течение года повторится то же самое, то штраф будет от 1700 до 5100 грн", – говорится в сообщении.

Там также отметили, что причины отсутствия школьников должны быть подтверждены соответствующей справкой или письменным объяснением родителей или других законных представителей ребенка.

На утро 11 ноября эта информация с сайта и страницы Раховского городского совета в Facebook исчезла.

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