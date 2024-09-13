Сколько дней можно не ходить в школу без справки в 2024 году и какие изменения готовит МОН

В 2024 году без справки в школу можно не ходить десять дней. Однако Министерство образования и науки (МОН) предложило сократить сроки до 5 дней, чтобы учебные заведения, служба по делам детей и полиция могли выявлять случаи ненадлежащего исполнения родителями их обязанностей.

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Образовательное ведомство выносило на общественное обсуждение соответствующий проект и обнародовало на официальном сайте отчет. МОН получило 100 писем, в которых были указаны предложения граждан. В документе говорится, что подготовленная инициатива будет рассмотрена вскоре Кабинетом министров.

"Среди высказанных предложений значительное внимание уделяется вопросам запрета внесения изменений в постановление, информирование органов полиции о детях, которые не охвачены учебой, а также, высказано возражение относительно уменьшения сроков информирования с десяти дней до пяти дней", – говорится в отчете.

В случае, если ребенок пропускает несколько уроков или дней обучения из-за плохого самочувствия, достаточно сообщить об этом классному руководителю, рассказывает образовательный портал Еducation.ua.

В других ситуациях причина отсутствия должна быть подтверждена медицинской справкой или письменным объяснением родителей.

Если ребенок не будет посещать уроки из-за запланированной поездки, пребывания в санатории, участия в соревнованиях, то нужно обратиться в администрацию учебного заведения, чтобы написать заявление. Ее образец можно найти на сайте школы или непосредственно у руководства.

Вскоре коммуникация между учебным заведением и родителями станет проще благодаря приложению "Мрія".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьникам, которые учатся дистанционно, не нужно предоставлять справку в школу.

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