В Украине стартовало тестирование приложения Мрія. Что известно

В Украине началось тестирование приложения "Мрія" в 40 школах. Бета-тест будет проходить в три этапа: проверка функционала, подготовка к учебному году и использование в реальных условиях.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. Во время тестирования учителя смогут опробовать журналы, план дня, библиотеку контента, а также чат с родителями и учениками.

"Прежде всего задача – влюбить учителей и педагогов. Учителя должны видеть в Мрії скорость, эффективность и собственное развитие. Во время тестирования они испытают журналы, план дня, библиотеку контента, чаты с родителями и учениками – все в одном приложении. Меньше времени на рутину, больше – на развитие детей", – написал Федоров.

В то же время родители смогут узнать, что школьникам нравится и удается в школе лучше, а где им нужна поддержка.

Для детей в приложении предусмотрена библиотека контента об ИТ, искусственном интеллекте, интересности от профессионалов, документ Мрія ID, план дня и чаты.

"Все, как у взрослых, только вместо встреч – уроки и достижения", – заверил Федоров.

Он добавил, что задача Минцифры создать удобный и популярный продукт, чтобы школы конкурировали за скорость его внедрения.

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