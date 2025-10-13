'Наберите по возможности'. Сообщение родителей классному руководителю в воскресенье вечером вызвало дискуссию в сети

Украинская учительница Екатерина Приз поделилась, что получила сообщение от родителей в 8 вечера в воскресенье с просьбой перезвонить. Она отметила, что это неуважение к себе – звонить в выходной в такое время.

Об этом педагог рассказала в заметке в Тһгеԁѕ. В комментариях она добавила, что как оказалось, ее хотели предупредить о том, что одного из учеников не будет в школе.

"Я классный руководитель и конечно я не буду никому звонить в 8 вечера в воскресенье. Как надо себя не уважать чтобы реально перезванивать родителям учеников в такое время", – написала Приз.

Украинцы разделились во взглядах. Некоторые отмечали, что ничего страшного нет в том, чтобы перезвонить родителям. В то же время другие говорили, что все вопросы могут подождать до начала рабочей недели.

"Я тоже классный руководитель. Не вижу ничего криминального в этом сообщении. Вам написали, а не позвонили, попросили перезвонить в удобное вам время. Если для вас удобное время – это рабочие часы, то перезвоните в рабочие часы".

"Нет вопросов, которые не могут подождать до утра понедельника. Если это конечно не касается жизни и здоровья ребенка, но это не тот случай, когда просят "набрать по возможности".

"Не слишком ли много гонора для классного руководителя?"

"Мне звонили в десять. Вопрос: "А где делать домашнее, если мы тетрадь в школе забыли?"

