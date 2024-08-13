Началась платная сессия ЕВЭ: сколько она стоит и когда последний день подачи документов

В Украине началась регистрация на специально организованную сессию единого вступительного экзамена (ЕВЭ) в аспирантуру и магистратуру. Принять участие в ней могут абитуриенты, которые хотят пересдать или улучшить свой результат, а также те, кто по каким-либо причинам пропустил основной или дополнительный период подачи заявлений.

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Поступающие должны зарегистрироваться на специальную сессию с 12 по 19 августа. Для этого им необходимо обратиться лично или дистанционно в приемную комиссию высшего образования и предоставить сканированные копии документов, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Сколько стоит ЕВЭ

Участие в специальной сессии ЕВЭ проходит за средства физических или юридических лиц. Стоимость сдачи экзамена составляет 879 грн. Регистрация будет считаться завершенной после того, как поступающий произведет оплату. Сделать это нужно с 12 по 22 августа.

Специальная сессия ЕВЭ пройдет с 12 по 14 сентября.

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