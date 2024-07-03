Началась регистрация на вступительные испытания в бакалавриат: что нужно знать абитуриентам

В Украине 3 июля началась регистрация на вступительные экзамены в бакалавриат. Она продлится до 10 июля для бюджетной формы и до 25 июля – только на контрактную. Подать заявление можно в электронном кабинете абитуриентов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки (МОН) на официальном сайте. Образовательное ведомство обратило внимание, что вступительные испытания не являются заявлениями на поступление, ведь это разные типы регистрации. Если абитуриент поступает по собеседованию или творческому конкурсу, он должен подать оба варианта документов в электронном кабинете.

"Обратите внимание: заявления на вступительные испытания НЕ являются заявлениями на поступление. Это разные типы заявлений. Так что если вы поступаете по собеседованию или творческому конкурсу, вам нужно подать оба этих типа заявления в электронном кабинете", – говорится в разъяснении.

МОН подчеркнуло, что заявления на вступительные испытания дают возможность принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах, а после их сдачи – подать заявления на поступление в заведение высшего образования. Для этого абитуриентам в личных кабинетах следует выбрать модуль "Подача заявлений на поступление". Сделать это можно с 19 июля.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верховная Рада приняла во втором чтении Закон о развитии индивидуальных образовательных траекторий. Согласно документу, студенты смогут заканчивать бакалаврскую программу за три года вместо четырех. Кроме того, обучение можно будет совмещать с работой и образованием за границей.

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