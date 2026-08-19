Началась вторая волна поступления: у кого еще есть шанс поступить в вуз в 2026 году

В Украине началась вторая волна поступления в высшие учебные заведения. Вузы, у которых есть свободные места на контрактной основе, принимают заявления от абитуриентов.

Поступить на таких условиях могут те, кто не получил ни одной рекомендации к зачислению до 6 августа, либо получил рекомендацию, но не выполнил требования для поступления. Также подать заявление могут те, кто зачислен на обучение, но желает параллельно получить еще одно высшее образование, сообщает Освіта.ua.

Заявления, поданные в основной период, автоматически будут участвовать в конкурсном отборе, но без приоритетов. На втором этапе абитуриенты могут получить несколько рекомендаций для зачисления на контракт от вузов при наличии свободных мест и достаточного конкурсного балла. При этом каждый университет будет выдавать рекомендации в пределах лицензированного объема, начиная с абитуриентов с наивысшим конкурсным баллом.

Абитуриенты во время второй волны могут претендовать на грант, если во время первого этапа они отказались от контрактного места по приоритету. Если же абитуриент отказался от рекомендации на бюджетное место, претендовать на грант при зачислении на контракт во время второй волны он не сможет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что каждый второй выпускник сможет получить высшее образование в Украине за государственный счет.

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