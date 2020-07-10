Начало учебного года в Украине: в Минздраве сказали, какие механизмы разрабатывают

Глеб Иванов Моя Школа 09:17, 10.07.2020 Обновлено: 09:17, 10.07.2020

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки разрабатывают механизмы, согласно которым школьники смогут вернуться к учебе с 1 сентября в условиях карантина.

Об этом глава Минздрава рассказал 10 июля на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Украине. По его словам, в течение десяти дней все алгоритмы будут четко прописаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сейчас мы по условиям адаптивного карантина разрабатываем механизмы и правила, каким образом дети смогут учиться: при каких условиях они будут учиться в обычном режиме, при каких – в дистанционном, каким образом мы можем соединить эти способы", – отметил министр.

Начало учебного года в Украине: в Минздраве сказали, какие механизмы разрабатывают

"Мы хотим чтобы наши дети вернулись к обычному режиму обучения, особенно дети, которые идут в 1 класс, это для нас очень важно. Именно из таких условий мы выходим, когда разрабатываем механизм того, как они будут учиться, но жизнь вносит свои коррективы, коронавирус вносит свои коррективы", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения с Министерством образования Украины обсуждают формат работы школ в стране с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и теперь у них есть несколько вариантов.

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Моя Школа

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