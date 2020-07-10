Початок навчального року в Україні: у МОЗ сказали, які механізми розроблюють

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки розроблюють механізми, згідно з якими учні зможуть повернутися до навчання з 1 вересня в умовах карантину.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов розповів 10 липня на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу в Україні. За його словами, протягом десяти днів усі алгоритми будуть чітко прописані (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Нині ми по умовах адаптивного карантину розроблюємо механізми та правила, у який спосіб діти зможуть навчатися: за яких умов вони навчатимуться у звичайному режимі, за яких – у дистанційному, як ми можемо поєднати ці способи", – зазначив міністр.

Початок навчального року в Україні: в МОЗ сказали, які механізми розробляють

"Ми хочемо щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання, Особливо діти, які йдуть у 1 клас, це для нас дуже важливо. Саме з таких умов ми виходимо, коли розроблюємо механізм того, як вони будуть навчатися, але життя вносить свої корективи, коронавірус вносить свої корективи", – наголосив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство охорони здоров'я з Міністерством освіти України обговорюють формат роботи шкіл у країні з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу, і наразі в них є кілька варіантів.