'Начнем с министров образования?' В Украине вступил в силу закон об академической добропорядочности: почему украинцы возмущены

В Украине вступил в силу закон об обязательных правилах соблюдения академической добропорядочности, за нарушение которой будут привлекать к ответственности. Документ будет введен в действие с 31 июля 2026 года.

Соблюдение академической добропорядочности – это общая задача руководителя учреждения, педагогических, научно-педагогических, научных работников, соискателей образования и родителей. Это подчеркнула образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Законом определено, что будет считаться нарушением. В частности:

академический плагиат и самоплагиат;

фабрикацию и фальсификацию данных;

списывание и неразрешенную помощь;

несамостоятельное выполнение заданий;

недобросовестное использование результатов, сгенерированных искусственным интеллектом;

недобросовестное оценивание;

приписывание или отчуждение авторства, академический саботаж и склонение к нарушениям и тому подобное.

За подобные нарушения могут быть применены различные виды реагирования. В частности, воспитательные меры, академическая или дисциплинарная ответственность (в частности выговор или увольнение), санкции во время конкурсов и институциональные меры в отношении учебных заведений. Санкции могут включать аннулирование результатов работы или оценки, лишение права участвовать в конкурсах, дисциплинарные взыскания для преподавателей и ученых, лишение научных степеней или образовательных квалификаций.

В то же время, руководители учебных заведений, которые допустили определенные виды нарушений академической добропорядочности, не смогут занимать руководящую должность в течение 10 лет со дня установления такого факта. Ответственность будет применяться только после официального установления факта нарушения по определенной процедуре. К академической ответственности может быть привлечено лицо, которое на время совершения им нарушения академической добропорядочности достигло 14-летнего возраста.

Согласно закону, учебное заведение или научное учреждение сможет устанавливать различные санкции за нарушение академической добропорядочности, применяемые к ученым, педагогическим и научно-педагогическим работникам, соискателям образования разных уровней образования и годов обучения.

Украинцев возмутило соответствующее нововведение. В частности, под сообщением Освіта.ua они указывали, что начать привлекать к академической ответственности нужно с министров образования. Кроме того, обратить внимание также нужно и на профессоров. В то же время, некоторые из пользователей соцсети говорили, что если учителя, напуганные этим законом, начнут проводить оценивание по критериям, то результаты резко пойдут вниз.

"Начнут с Министерства образования! Да? Или со всех академиков и профессоров современных! Проверят их работы и тому подобное. Вам бы, уважаемые, думать, как удержать молодежь, чтобы за границу не бежала, потому что скоро учить будет некого, а, соответственно, и контракты некому будет платить и таким образом содержать ЗВО. Жаль за будущее государства".

"И для чего создавали закон об академической добропорядочности, если он не предусматривает ответственности?"

"И кто в это верит? Как будут выявлять проявления академической не добропорядочности при оценивании учеников? Если с завтрашнего дня учителя, напуганные этим законом, начнут проводить оценивание согласно критериям, то кривые, диаграммы, которыми играют отдельные директора по результатам семестровых оцениваний, резко пойдут вниз. А это кому-то надо? Так что думаю, закон будет существовать на бумаге, а академическая недобропорядочность к добропорядочности в соответствии с ним еще не сейчас придет".

