'Надеюсь, он будущий врач'. Учительница из Харькова показала тетрадь школьника и вызвала дискуссию в сети

Учительница начальных классов Ольга Федотова поделились видео, где показала тетрадь одного из ее учеников. Педагог указала на почерк школьника, и отметила, что надеется, что он станет врачом.

Видео дня

Под сообщением в Facebook пользователи соцсети высказали свое мнение и отметили, что у многих из них дети пишут еще хуже. В частности, родители указывали, что в средней школе ученики начинают писать непонятно и кроме записанного числа разобрать что-то довольно сложно.

"Сейчас быстро детей учат писать. У них кисть и пальцы еще не развиты настолько, чтобы выводить кругленькие буквы".

"Это еще нормально. Можно прочитать. У меня двое было, их работы проверяла на слух. Они читают, я слушаю".

"Это не худшее, что я видела в своей практике. Когда ученики приходят в 5 класс, то начинают писать еще хуже".

"Я сегодня открыла тетрадь по укр языку кроме числа и домашняя работа ничего дальше не разобрала. Спросила сына, что там написал. "Ой мам оно тебе надо".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог забил тревогу из-за тревожной тенденции в школах связанной с почерком детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!