"Надо было "Федька-халамидника" нарисовать и добавить побольше страданий". Украинцы поссорились из-за сверхсовременной гимназии под Киевом

Украинцы поссорились из-за современной гимназии в селе Чайки Киевской области. Строительство учебного заведения было приостановлено из-за полномасштабного вторжения, однако в 2026 году школа все же открыла свои двери для детей. На фасаде здания изображены мальчик и девочка в колдовских шляпах и с волшебными палочками.

Под постом украинского общественного деятеля Руслана Кухарчука в Threads разгорелась дискуссия. Активист считает, что подобные изображения, связанные с колдовством и английской литературной эстетикой, не имеют отношения к украинскому учебному заведению.

"Открыли новую Школу волшебства для детей. Ой, нет. Присмотрелся. Это село Чайки под Киевом. Общеобразовательная государственная школа. Но какое отношение колдовство и английская литературная эстетика на центральном фасаде имеют к украинскому учебному заведению и украинской идентичности?" – написал Кухарчук.

В комментариях пользователи сети не поддержали мнение активиста. В частности, они сетовали на то, что если изображать на фасаде что-то украинское, то это будет о печали, смерть, крепостное право и тому подобное, напоминая о таких произведениях, как "Федько-халамидник" Владимира Винниченко, "Заповіт" или "Катерина" Тараса Шевченко. Ведь в украинской литературе нет позитивных произведений.

"Федько-шалун" сюда подошел бы лучше. Особенно конец рассказа, где происходит похороны Федьки. Или "Катерина", где она оставляет ребенка, а сама тонет в реке. Столько хороших примеров, а они взяли то, что нравится детям".

"Не помню из украинской литературы ни одного позитивного или жизнеутверждающего произведения. Сами: печаль, чумаки, смерть, крепостное право, стоны, плач, смерть, волы, ясли и т. д... Именно то, что "нужно" на мурал для школы".

"Правильно, зачем делать так, чтобы детям нравилось?! Нужны зеленые стены в коридоре, туалет без перегородок и вонючая столовая. А то всякие придумки".

"Вы абсолютно правы! Лучше бы что-нибудь из "Заповіт" Шевченко или любое произведение из школьной программы украинской литературы, там куда ни сунься – везде позитив. Дети в школу побегут, подпрыгивая, сразу же".

В то же время другие объясняли, что символы, изображенные на фасаде, связаны с обучением. Кроме того, пользователи сети подчеркивали, что к украинской идентичности имеет отношение отделка стен, орнамент которой выполнен в цветах, напоминающих флаг Украины. Кроме того, на рисунке изображена сова, символизирующая опыт и мудрость, а волшебная атрибутика сравнивает обладание знаниями с волшебной палочкой. Многие отмечали, что дети любят Гарри Поттера, поэтому будут представлять себя маленькими волшебниками, посещая такое учебное заведение.

"Связь с украинской идентичностью выражена в оформлении стен орнаментом из цветов, напоминающих государственный флаг. Дети символизируют школьников обоих полов, что отражает принцип равного доступа к среднему образованию. Книги – знания. Сова – опыт и мудрость в наставничестве. "Волшебный" дресс-код и атрибутика – приравнивание владения знаниями по школьным предметам к владению волшебной палочкой. Еще вопросы?"

"Ведь это дети, и они любят Гарри Поттера, а малыши верят в магию, и это шикарный фасад. Дети будут представлять себя маленькими волшебниками. Радует, что в Украине есть такие учебные заведения, куда школьники будут ходить с радостью. Надо было казака или условную Маричку в венке рисовать? Странные люди".

А кто-то с помощью искусственного интеллекта изобразил героев украинской литературы на фасаде и в шутку сказал "перерисовывать".

Чайковская гимназия рассчитана на 750 учеников, здание имеет 3 этажа и цокольный этаж, в котором оборудовано укрытие двойного назначения. В учреждении создано 30 классных комнат и кабинетов, современные учебные STEM-лаборатории, кабинеты трудового обучения и профориентации.

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