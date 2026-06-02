'Школа превратилась в филиал TikTok': почему танцы учителей на линейке в Броварах рассорили украинцев

Танцы учителей на последнем звонке в Броварах разделили сеть. Пост с видео быстро стал вирусным и собрал десятки тысяч просмотров. Часть украинцев хвалят педагогов за креативность, современность и умение быть на одной волне с учениками. Они считают, что подобный формат разрушает устаревшие советские стереотипы о "скучных и официальных" школьных линейках, делая праздник живым и незабываемым для детей.

В то же время бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук раскритиковал подобные выступления. Он считает, что именно поэтому школа превратилась в филиал TikTok, а такая тенденция приведет к кризису современной системы образования, ведь это не просто невинное веселье.

Так, например, танцы учителей и директоров на линейках – это признак потери настоящего авторитета, ведь когда педагог не может завоевать уважение детей знаниями, профессионализмом или методикой преподавания, он пытается получить популярность танцами.

"Мое убеждение таково: когда учитель добровольно берет на себя роль аниматора перед учениками, он сам отдает свой профессиональный статус наставника. Развлечь подростков на пять минут можно, но вернуть после этого статус лидера, перед которым замолкает класс – невозможно", – пишет педагог.

Он считает, что такие тренды нивелируют статус педагога и превращают школу в развлекательное заведение, а учителей – на аниматоров или клоунов. Вместо того, чтобы поднимать авторитет педагога в обществе, подобные мероприятия его окончательно разрушают. Кроме того, по мнению педагога, совместный танец перед зрителями не заменит отсутствия внутренней культуры и достоинства, если она отсутствует у учителя.

Ликарчук отмечает, что заказчиком такого "учителя-аниматора является не только инфантильная часть общества, но и сама современная система управления образованием". Ведь государству не нужен сильный, авторитетный наставник с собственной позицией. Вместо этого, ему необходим удобный винтик, который сможет создавать яркую картинку для медийных отчетов об успешных реформах.

Образовательный эксперт также добавил, что желание быть "своими" для учеников и родителей школьников и попытки купить дешевую популярность возникает тогда, когда учитель или руководитель не способен удержать авторитет глубиной своих знаний, профессионализмом, педагогическим мастерством или интеллектом. Поэтому, вместо того, чтобы поднимать ученика до высот академической культуры, которая должна быть в лицее, школьный преподаватель опускается до уровня подросткового TikTok, пытаясь завоевать "дешевую любовь через клоунаду". Однако педагог подчеркивает, что школьники уважать такого учителя не будут, даже если будут хлопать в ладоши и выкладывать подобные видео в соцсети.

Специалист резюмирует, что современная школа, подыгрывая инфантильным трендам, оказалась в ловушке, ведь профессионалы, которые имеют педагогический талант и профессиональную культуру, во многих заведениях становятся ненужными.

"Они или дорабатывают там до пенсии, или уходят из школ. Или как писала в своей заметке в Facebook несколько месяцев назад известная в Киеве учитель математики: "Я ушла из школы в репетиторы, но осталась Учителем. И теперь – я счастлива". От себя добавлю: ей уже точно не нужно ни перед кем танцевать, чтобы доказать, что она настоящий профессионал", – пишет Ликарчук.

Он добавляет, что в условиях войны, когда школа должна быть центром закалки характера, формирования патриотизма и воспитания гражданина-защитника, украинцев пытаются убедить, что главная задача учителя – развлекать публику.

